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言論自由日 徐國勇：防範利用假民主反民主

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
內政部長徐國勇。記者鄭媁／攝影
內政部長徐國勇。記者鄭媁／攝影

4月7日是言論自由日，內政部與二二八事件紀念基金會及鄭南榕基金會於二二八國家紀念館共同舉辦「言論自由的路上」系列活動，於今下午開幕。內政部長徐國勇今出席致詞時表示，對於假言論自由而戕害言論自由，內政部有防範機制，在選舉、疫情期間更體會到，維護言論自由和確保消息正確的重要。

內政部長徐國勇表示，鄭南榕為了言論自由殉道32周年，今年的主題是「言論自由的路上」；台灣雖然不是馬上就得到言論自由，是一路繼續奮鬥、努力，才能達到今天的地步，很不容易。

徐國勇說，今日大家可以自由言談、享受自由空氣，不用害怕因為一句話就莫名其妙被人帶走，對政府的批評也有一定的包容、接納，這不是天上掉下來的，是很多前輩一步一步，甚至用生命、青春歲月換來的。

徐國勇說，這次疫情發生，一開始可能從中國過來，這過程中有個錯誤認知，好像只有威權才能抑制疫情發展，「不准出門，出門就打斷腿、回嘴就打爛嘴」，但台灣告訴全世界，民主自由一樣可以防止疫情擴散。

徐國勇表示，透過影展、講座等系列活動，探討現代網路世界中，有沒有人用言論自由破壞言論自由；台灣邁入民主自由國家，不容外來勢力、對台灣有不軌的人，利用民主來反民主，都應該要注意。

「言論自由的路上」系列活動開幕式，系列活動從4月10日起，至4月25日止，在二二八國家紀念館每週末都有人權自由影展及真人圖書館講座，主題為假消息、網路霸凌及校園中的言論自由。

徐國勇 疫情 內政部

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