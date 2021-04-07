為太魯閣號默哀江啟臣批：少點政治算計 悲劇就能避免

國民黨主席江啟臣今在中常會，率全體出席與會人員為台鐵太魯閣號重大傷亡事件默哀，他致詞表示，這是台鐵史上最嚴重的意外事故之一，更無疑是人禍；政府消極的不作為，累積出今天的悲劇，少一點無謂的大內宣，悲劇或許就可以避免。國民黨會持續督促執政黨痛定思痛，不能繼續把人命當成兒戲，把運輸安全當成玩笑，「更不能坐視政府殺人，官僚殺人」。

江啟臣指出，2018年普悠瑪事故，造成18人死亡。輿論要求台鐵的改革聲浪沸騰，時任行政院長賴清德指示成立專案小組，跨部會進行檢討。2019年1月賴清德院長去職，蘇貞昌接任，交通部長林佳龍將「台鐵總體檢報告」報請行政院核定，但政院遲未核復，連林佳龍都曾經直接向媒體表示不解。

【中央社／台北7日電】

台鐵太魯閣號出軌造成嚴重傷亡，國民黨主席江啟臣今天表示，本應由行政院主導跨部會的台鐵改革，淹沒在蔡政府的人事更迭中，錯失改革契機；中間的政治算計，代價就是50條人命、上百死傷與家庭的悲劇。

由於台鐵太魯閣號4月2日發生出軌事故，造成重大死傷，前考試院長、國民黨中評會主席團主席許水德3月31日辭世，以及前法務部長、國民黨廉能委員羅瑩雪4月3日辭世，江啟臣下午主持中常會時，先率黨務主管及中常委默哀致意。

江啟臣發表談話指出，台鐵太魯閣號列車2日出軌，50人罹難、217人受傷，這是台鐵史上最嚴重的意外事故之一，更是無疑的人禍。

他表示，消極的不作為累積出今天的悲劇，充滿算計的決策錯失了改革的契機，不論行政院長蘇貞昌或交通部長林佳龍，若能在事發之前多做一點事情，現在就不會有這麼多悲傷的家庭。

江啟臣指出，如果行政院多做點實事，少一點派系鬥爭、少一點政治算計，少一點無謂的大內宣，悲劇或許就可以避免。政務官如果在事發之後才想起來還有很多事情要做，是卸責政治，不是責任政治。

江啟臣表示，這樣的事故，無法被遺忘，更不能被忽視。國民黨不能任由執政黨將這樣重大的事故，當成閉眼即忘的停頓，或是今天公祭，明天就忘記。

他說，國民黨要透過在野監督的力量，將不幸悲劇變成台鐵改革的轉捩點。持續督促執政黨痛定思痛，好好檢討反省，不能繼續把人命當成兒戲，把運輸安全當成玩笑，更不能坐視政府殺人、官僚殺人。

對於許水德、羅瑩雪去世，江啟臣表示，上週是悲傷接踵而來的一週，哀悼之餘，國民黨更不能忘記，兩位前輩、夥伴明亮、清晰的身影，更要記得許水德、羅瑩雪對於黨的支持與貢獻，對國家的付出，銘記於心，繼續前進。