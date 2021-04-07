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台農發董座年薪300萬？陳吉仲：人事費會後提供給立委

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲(右)、台農發董事長洪忠修(中)、台農投董事長楊世沛(左)。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲(右)、台農發董事長洪忠修(中)、台農投董事長楊世沛(左)。記者彭宣雅／攝影

台農發從成立到民國109年，淨值僅剩下9865萬，2016成立時，原始資本額為2.4億元，至今已虧58%，立委認為，台農發大多由官股資金成立，營運績效不佳，應該向立法院報告。

今台農發首度回應國會監督，經營績效向立法院報告；立委向台農發要求公布台農發的人事預算，甚至詢問台農發董座的薪資，但農委會主委陳吉仲、台農發董座洪忠修並沒有回應立委質詢，認為這是私密資訊，不公開談，但會後會把台農發人事資料、薪資結構會後才提供給立委參考。

立委林德福表示，台農發有15名員工，一年的人事會用花多少？外傳台農發董事長的薪水一年年薪300萬元，且未來還可以回任公務員，董座薪資是多少？若績效沒有做出來，要怎麼辦？

陳吉仲表示，去年他叫洪忠修去台農發後，台農發虧損減少，今年會損益兩平，績效他要負責。但台農發人事費用、董事長薪資，並沒有在質詢時公開回應立委質詢，他同意會後再提供給立委。

林德福表示，人事費應該不是秘密，「領多少都不能講」，他擔任過六屆立委，任何公司董事長到立法院來，薪資都都公開透，僅有農發公司無法公開；召委孔文吉也說，「這沒什麼好祕密的」。

立委曾銘宗表示，台農發資本額2.4億，虧損1.4億，虧損約58%；台農投資本額1.9億，虧損4915萬，虧損26％，接受立法院的監督公開透明，不賺錢要增資我們支持，但是遮遮掩掩算什麼國家隊？和你要了這麼久的財報今天才給？台農發、台農投很大一部份是台肥投資，是上市公司，假設股東看不下去告你，投資會虧損，營運會有問題。

曾銘宗說，台農發、台農投號稱國家隊，要做的事涉及跨國檢疫、產銷調節、農業轉型，跨國合作，這些都是農業結構性的重大問題，兩家公司資本額那麼少，能做到上述的任務嗎？還是成立這些公司只是滿足大內宣的條件？

陳吉仲說，有討論過整個立法院相關規範，兩位董事長其實可以不用來，但因為兩公司被賦予國家政策任務，所以應該要在立法院把業務公開透明。

他說，這些就是要打破很多結構性問題，以台農投來講，台農投所投資的國內三家公司，幾乎是沒有分政治藍綠，投資農業要布局全球需要一段時間，資本額不夠我們還會再募資，因為最後一定會正向回饋，至於台農發部分，請再給他們半年時間，很樂意年底報告交差來檢視是否達到設定的政策任務，將虧損縮小，賺錢不是目的，而是把外銷的典範做出來。

台農發 立法院 薪資

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