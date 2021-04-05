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太魯閣號1450帶風向？羅智強：當年楊蕙如網軍一樣口吻

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市議員羅智強今在臉書分享PTT八卦版貼文。圖／引用自羅智強臉書
國民黨台北市議員羅智強今在臉書分享PTT八卦版貼文。圖／引用自羅智強臉書

台鐵太魯閣號撞車釀慘重死傷，蔡英文總統日前赴殯儀館捻香致意時，有罹難者家屬嗆「你每次都說聽到，卻不改進」，PTT八卦版就有網友貼文「小英這次是被迫背了一個黑鍋」、「小英完全管不到台鐵」「國民黨要強打台鐵多爛沒關係，反正打到的都是你們之前的遺毒」。

國民黨台北市議員羅智強今也在臉書分享這則貼文，並酸「看到PTT八卦版的這篇奇文，不分享，對不起蔡英文，只能說民進黨的1450預算沒白花。」

由於整篇貼文不斷強調蔡英文管不到台鐵，則有網友留言酸「老梗要用幾次？」「萬用！」「明天來領9萬」、「蟑螂被刺激到了？」

羅智強說，這筆法有沒有很熟悉？是的，當年謝長廷愛將楊蕙如養的網軍idcc ，就是用一模一樣的口吻，護航謝長廷，狂黑大阪處是「黨國餘孽」，最後逼得蘇啟誠以死明志。

羅智強也在文末標註「這麼腦補的文章當然全文照引」、「這篇神作PTT鄕民也群起公幹、別忘了去領9萬」。

國民黨台北市議員羅智強今在臉書分享PTT八卦版貼文，並酸「看到這篇奇文，不分享，對不起蔡英文，只能說民進黨的1450預算沒白花。」本報資料照片
國民黨台北市議員羅智強今在臉書分享PTT八卦版貼文，並酸「看到這篇奇文，不分享，對不起蔡英文，只能說民進黨的1450預算沒白花。」本報資料照片

台鐵 太魯閣撞車事故

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