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蔡英文讚林佳龍負責？徐巧芯嗆：最大尾蟑螂就是他

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
民黨台北市議員徐巧芯今在臉書爆，當年PChome董事長詹宏志質疑的中華郵政物流園區關說案，背後最大尾蟑螂就是交通部長林佳龍。本報資料照片
民黨台北市議員徐巧芯今在臉書爆，當年PChome董事長詹宏志質疑的中華郵政物流園區關說案，背後最大尾蟑螂就是交通部長林佳龍。本報資料照片

台鐵太魯閣號釀50死不幸，國民黨台北市議員徐巧芯今在臉書爆，當年PChome董事長詹宏志質疑的中華郵政物流園區關說案，背後最大尾蟑螂就是交通部長林佳龍。徐巧芯說，她當年因評論此案，遭高雄市長陳其邁提告獲判不起訴後，意外因不起訴書得到真相。

徐巧芯今天說「林佳龍是個應該被挽留的交通部長嗎？」2019年5月有個案子，是詹宏志踢爆，中華郵政斥資98億蓋的物流園區被政府介入關說，原來政府部門對「招標」不是按法定程序，而是靠關說。此事後來不了了之，沒有真相，政府官員們打著太極拳就混過去了。

徐說，就這麼剛好，當時她在政論節目討論此議題，被高雄市長陳其邁提告，讓檢察官對此案調查了解，以致於她拿到了不起訴處分書時，意外得知了真相。從檢察官的不起訴書中，清楚寫明涉及此事的過程以及相關人物。

徐巧芯今天也在臉書公開起訴書內容，徐說，PChome在倉儲已得標後，「後序位廠商」去陳情，交通部就在2019年3月19日，由林佳龍為主席召開會議，「指示成立工作小組進行整體性檢討」，此後中華郵政就把一個已決標的案子暫緩。

徐說，交通部更在2019年5月9日召開協調會，召集三間廠商「協調」試圖讓樂購、神腦（當時董事長為民進黨前立委賴勁麟）加入。後續才爆發詹宏志公開批評政府關說的新聞。

徐巧芯提到，她看來，這就是徹徹底底的關說、濫用職權、對廠商施壓，把政府採購法視為無物，「有關係，就沒關係」。

徐說，當時詹宏志曾說「就有一堆躲在政府部門裡面的蟑螂。」他說的沒錯。只不過讓人相當訝異的是，透過這份不起訴書、經過檢方調查，她才知道原來最大尾的蟑螂就是交通部長林佳龍。

徐巧芯提到，最近因太魯閣號，媒體質疑東新營造為何紀錄那麼差，還能夠標到一堆政府的案子。她不知道是否又是一起私相授受、靠關係介入政府採購的案件，希望檢調可以嚴實的查明；但她清楚知道，這位部長並不像蔡總統或部分民進黨黨公職所說的那麼好，那樣負責任。「林佳龍應該下台，早該下台。」

徐巧芯 林佳龍 中華郵政 蔡英文

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