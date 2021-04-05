濫用職權介入中郵標案 徐巧芯：林佳龍是政府最大蟑螂

台鐵太魯閣號發生重大事故，交通部長林佳龍昨天深夜在臉書宣布請辭，府院盼善後優先。國民黨台北市議員徐巧芯凌晨於臉書爆料，林濫用職權介入中華郵政98億元物流園區標案，是政府內最大尾蟑螂，早不適任交通部長。

徐巧芯表示，最近因太魯閣號案，外界質疑釀禍的東新營造為何紀錄那麼差，還能標到一堆政府案子，不知是否又是一起私相授受、靠關係介入政府採購案件，盼檢調可嚴實查明；但可確定的是，林佳龍沒那麼好、那麼負責任，早該下台。

徐巧芯指出，2019年5月PChome董事長詹宏志踢爆，中華郵政斥資98億蓋的物流園區被政府介入關說；那時她也因在政論節目上討論到此議題，遭高雄市長陳其邁提告，最後經檢察官調查裁定不起訴，而不起訴處分書意外揭露真相。

徐巧芯說， 當年PChome得標後，因「後序位廠商」陳情，交通部長林佳龍2019年3月19日開會指示成立工作小組整體性檢討，中華郵政就把已決標案子暫緩，在同年5月9日開會邀3間廠商「協調」，試圖讓樂購、神腦（當時董事長為民進黨前立委賴勁麟）加入，才爆發詹宏志公開批評政府關說。

徐巧芯認為，全案就是徹徹底底的關說，濫用職權，對廠商施壓，把政府採購法視為無物；詹宏志當時說「有一堆躲在政府部門裏面的蟑螂」，經過檢方調查，原來最大尾的蟑螂就是林佳龍，只不過該案當時在政府官員打太極拳混過去。