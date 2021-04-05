快訊

甜蜜陷阱…「成長配方」奶粉 95%額外加糖

聽新聞
test
0:00 / 0:00

濫用職權介入中郵標案 徐巧芯：林佳龍是政府最大蟑螂

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖／截自徐巧芯臉書
圖／截自徐巧芯臉書

台鐵太魯閣號發生重大事故，交通部長林佳龍昨天深夜在臉書宣布請辭，府院盼善後優先。國民黨台北市議員徐巧芯凌晨於臉書爆料，林濫用職權介入中華郵政98億元物流園區標案，是政府內最大尾蟑螂，早不適任交通部長。

徐巧芯表示，最近因太魯閣號案，外界質疑釀禍的東新營造為何紀錄那麼差，還能標到一堆政府案子，不知是否又是一起私相授受、靠關係介入政府採購案件，盼檢調可嚴實查明；但可確定的是，林佳龍沒那麼好、那麼負責任，早該下台。

徐巧芯指出，2019年5月PChome董事長詹宏志踢爆，中華郵政斥資98億蓋的物流園區被政府介入關說；那時她也因在政論節目上討論到此議題，遭高雄市長陳其邁提告，最後經檢察官調查裁定不起訴，而不起訴處分書意外揭露真相。

徐巧芯說， 當年PChome得標後，因「後序位廠商」陳情，交通部長林佳龍2019年3月19日開會指示成立工作小組整體性檢討，中華郵政就把已決標案子暫緩，在同年5月9日開會邀3間廠商「協調」，試圖讓樂購、神腦（當時董事長為民進黨前立委賴勁麟）加入，才爆發詹宏志公開批評政府關說。

徐巧芯認為，全案就是徹徹底底的關說，濫用職權，對廠商施壓，把政府採購法視為無物；詹宏志當時說「有一堆躲在政府部門裏面的蟑螂」，經過檢方調查，原來最大尾的蟑螂就是林佳龍，只不過該案當時在政府官員打太極拳混過去。

徐巧芯 林佳龍 中華郵政

延伸閱讀

太魯閣號事件 林佳龍宣布請辭交通部長

趙少康逼蘇貞昌林佳龍下台 指之前沒做好善後不需他們

林佳龍口頭請辭 綠委：堅守崗位才是真正負責

林佳龍口頭請辭 高虹安：結構性問題未改善

相關新聞

法務部前部長 羅瑩雪69歲辭世

法務部前部長、兒童福利聯盟（兒盟）基金會董事長羅瑩雪三日深夜因乳癌復發辭世，享壽六十九歲。兒盟表示，羅瑩雪是台灣兒童福利...

濫用職權介入中郵標案 徐巧芯：林佳龍是政府最大蟑螂

台鐵太魯閣號發生重大事故，交通部長林佳龍昨天深夜在臉書宣布請辭，府院盼善後優先。國民黨台北市議員徐巧芯凌晨於臉書爆料，林...

勇於承擔…羅瑩雪挺廢死 任內仍槍決12人

羅瑩雪一生推動兒少保護，贊成廢死，法務部長期間仍二度執行死刑槍決十二人，遭到當時民進黨與人權團體抨擊；二○一六年台籍詐團...

江宜樺悼念羅瑩雪 「她常說緣起緣滅，但無法不難過」

法務部前部長羅瑩雪昨天病逝，當初邀請她出任法務部長的行政院前院長江宜樺在臉書表示，下午正在整理行政院時期資料時突然接到噩...

修憲要延長蔡總統任期？ 民進黨：原提案是縮短任期

民進黨今天在臉書表示，民進黨憲改小組依朝野立委提案討論「總統交接期」問題，並非「延長」總統任期，遭特定媒體惡意帶風向，表...

「俠女」羅瑩雪病逝 任法務部長時舌戰綠委、不屈從民粹或上意

羅瑩雪因個性直爽，擔任法務部長時，在立法院多次遭在野黨立委砲轟時鮮少示弱，尤其後期跟綠營立委在國會唇槍舌戰爭辯，被網友封為雪神、俠女、戰力十足；反而羅瑩雪對這些封號卻只淡淡地說，她不好戰，也不是神，只希望大家趕快做事比較重要。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。