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江宜樺悼念羅瑩雪 「她常說緣起緣滅，但無法不難過」

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
法務部前部長羅瑩雪昨天病逝。圖／取自江宜樺臉書
法務部前部長羅瑩雪昨天病逝。圖／取自江宜樺臉書

法務部前部長羅瑩雪昨天病逝，當初邀請她出任法務部長的行政院前院長江宜樺在臉書表示，下午正在整理行政院時期資料時突然接到噩耗，心頭一陣悲痛，久久無法平復，「瑩雪篤信佛法，性情開朗，生前常告訴我們諸行無常，緣起緣滅」。她自己對病痛死生毫無罣礙，也要朋友們千萬別爲她擔心，但自己根器拙鈍，實在無法不難過。

江宜樺回憶，他和羅瑩雪是在行政院任職時認識，很喜歡她剛正直爽、勇於任事的個性。2013年司法關說案爆發之後，他請她臨危受命，接任法務部長一職。當時國內政局動盪，在野黨對檢察體系極力抨擊，而羅瑩雪以公正不阿的態度面對朝野立委，同時又要挺身捍衛司法專業的立場，終於化解了社會各界的疑慮，也贏得了檢察官同仁的敬重與支持。

江宜樺表示，羅瑩雪在部長任內，對伸張司法正義、改革獄政制度、落實兩岸共同打擊犯罪等，都有顯著的政績。比較不爲外人所知的是，她也非常重視廉政工作，尤其是預防高官貪汙瀆職。當時有幾個相當重要的個案，都是她及時提出具體的貪瀆預警，行政院才得以果斷處理，以免危害民衆權益及政府威信。

江宜樺說，羅瑩雪的是非觀念清楚，而個性又很耿直，做事既不妥協也不拐彎抹角，在當前的民粹政治時代，是經常要得罪人，也要吃大虧的。但是，就像她的同事所言，「她是一個有肩膀的長官」，用老百姓的話來講，她做一個政務官該做的事，沒有退縮，也沒有推諉，「是一個真正的好官」。

江宜樺感嘆，走了一位「真正的好官」，人民會永遠懷念的。走了一位「耿直的好友」，他也需要好一段時間來整理自己的心情，「瑩雪部長，一路好走」。

江宜樺 羅瑩雪

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