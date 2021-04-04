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修憲要延長蔡總統任期？ 民進黨：原提案是縮短任期

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨在臉書表示，憲改小組是依朝野立委提案討論「總統交接期」問題，並非「延長」總統任期。圖／取自民進黨臉書
民進黨在臉書表示，憲改小組是依朝野立委提案討論「總統交接期」問題，並非「延長」總統任期。圖／取自民進黨臉書

民進黨今天在臉書表示，民進黨憲改小組依朝野立委提案討論「總統交接期」問題，並非「延長」總統任期，遭特定媒體惡意帶風向，表示遺憾。

民進黨指出，今天又有特定媒體刻意發布訊息操作，扭曲民進黨憲改小組擬討論總統任期的修憲，影射蔡英文總統是台版普丁、習近平。但1日憲改小組發言人林飛帆就已經對外澄清表示，3月31日民進黨憲改小組的分組，是依據目前朝野各黨提案性質區別，其中有提及總統任期調整部分，為「朝野立委」針對新舊任總統交接期過長等問題提案。

民進黨表示，憲改小組會將總統任期提出討論的原因是因為朝野立委皆曾提案，因此，憲改小組把目前國會中的修憲提案都列入討論；且朝野立委的提案，是要縮短總統當選到就職的時間，假設朝野立委的提案若通過，無論下一屆總統是誰，蔡總統的任期將會被縮短，不是被延長。

民進黨指出，全國上下現在都在為太魯閣號事件的逝者哀悼、為傷者祈福，對於特定媒體刻意操作誤導民眾的內容，這樣惡意造謠、傷害台灣民主的行為，表示遺憾。

民進黨 修憲

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