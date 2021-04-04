左正東讚羅瑩雪任內嫌犯遣返率42.97% 勝蔡政府0.07%

法務部前部長羅瑩雪昨晚因病辭世，國民黨大陸事務部主任左正東表示，羅瑩雪的離開讓故舊好友難過不捨，她30年來為兒童福利奔走，去世前仍擔任兒福聯盟董事長，為保障兒少權不遺餘力，「羅部長溫暖的人格，和快人快語的風格，特別令人懷念」。

左正東說，談到羅瑩雪，不由得想起2016年4月有8名在肯亞的台灣民眾因涉及電信詐欺案被移送到中國大陸，當時民進黨立委強烈批評看守階段的羅瑩雪，他們的對話很多至今民眾仍印象深刻。

不過，左正東說，他記得比較清楚的是當時名嘴周玉蔻所說的：「這是向全台灣人發動戰爭，政府應派F-16戰機救人」。至於當時尚未就職的準總統蔡英文則說：「每一個台灣人的安全和權利，政府都有責任給予最充分的保障。對於肯亞警方以暴力威逼國人，以及中國大陸方面強制押人遣送的做法，民進黨提出最嚴厲的譴責和最強烈的抗議。」

左正東說，2016年5月蔡政府就任後，台籍嫌疑人在海外被遣送中國大陸的情況持續發生，包括2016年9月，78名台灣人在亞美尼亞疑涉電信詐騙被遣送中國大陸；11月，21名台灣民眾因涉及跨境電信詐欺；2016年起，西班牙偵破的電信詐欺案，之後超過200名台籍嫌疑人陸續被送到中國大陸，以及2018年，菲律賓將超過90名涉及電信詐欺案的台籍嫌疑人遣送中國大陸。

左正東質疑，但到底這些被送到大陸的台籍嫌疑人，政府向對岸申請多少人遣返？又有多少人實際獲得遣返回台？政府至今沒有向民眾說明，「當初蔡總統信誓旦旦的承諾和嚴厲的譴責與抗議，後來碰到類似情況還是一籌莫展」。

左正東指出，根據政府發布的資料顯示，從2016年5月至2021年1月底，蔡政府共向大陸請求遣返554位嫌犯，大陸方面實際遣返人數40位，平均每年8人，獲得遣返的成功機率是0.07%。相較之下，馬政府時期提出遣返申請的人數是1075位，實際遣返的人數是462位，平均每個月6人，成功遣返率42.97%。

左正東說，相對的，從2016年5月至2021年1月底，大陸方面對我方請求遣返人數是14人，實際獲得遣返的比率是11人，成功遣返率78.57%。馬政府時期，大陸方面對我方申請遣返人數是19人，實際獲得遣返人數是11人，成功遣返率57.89%。

左正東說，「蔡政府用極高的大陸籍嫌疑人遣返率，卻只換得極低的台灣籍嫌疑人遣返率」。相反的，馬政府時期，我方對大陸籍嫌犯的遣返率和陸方對台灣籍嫌犯的遣返率，兩者卻相去不遠。對海外台灣人提供司法保障，馬政府和蔡政府，誰的策略更為有效，高下立判。

左正東表示，如今羅部長辭去世上的勞苦，不須再為日益困難的兩岸關係困擾煩心。不過，仍在崗位上的大家，有責任為她曾經耕耘奮鬥的田地，說幾句公道話。有不敬之處，懇請羅部長家人見諒。