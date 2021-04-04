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羅瑩雪病逝 檢察界震驚：這個4月太令人悲傷

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法務部前部長羅瑩雪 曾為肯亞案舌戰綠營立委

聯合報 / 記者蕭白雪/台北即時報導
法務部前部長羅瑩雪辭世，檢察界人士聽聞消息多感震驚。本報資料照片
法務部前部長羅瑩雪辭世，檢察界人士聽聞消息多感震驚。本報資料照片

法務部前部長羅瑩雪辭世，檢察界人士聽聞消息多感震驚。羅瑩雪在法務部長任內，2016年發生台籍詐團人士被肯亞送往大陸的肯亞案，當時綠營立委在立法院曾連番砲轟羅瑩雪，但羅瑩雪也毫不示弱，強調台灣人在第三國詐騙大陸人，法律上本來就是兩岸就有管轄權，要綠委不要一直上綱到主權問題，還反問：難道我國監獄裡有五百多名外籍收容人，他們的國家都喪失主權？

羅瑩雪也是1945年後，首位以法務部長身分訪問大陸的最高司法官員，當時被形容是破冰之旅，她當時除和對岸最高人民檢察院檢察長曹建明會面，更在中國國家檢察官學院演講，還到上海與華東政法大學師生舉辦法律座談。是兩岸在2009年簽署司法互助協議，兩岸共同合作打擊犯罪的互訪官員最高層級。

當初負責規畫的檢察官形容，羅瑩雪時任部長出訪大陸，將國際兩岸事務推至極致。熟悉兩岸司法互助事務者指出，當時兩岸對於共同打擊犯罪事務容易溝通；對照當今情況，格外令人感慨。

與羅瑩雪是台大法律系同學的前檢察總長顏大和形容她是擇善固執、且會為部屬據理力爭的好部長，尤其在檢察人事上，既沒有包袱，也沒有私心，因此可以獲得同仁的愛戴。有檢察官記得，曾有監委找檢察官麻煩，羅瑩雪挺身捍衛直指是監委侵害檢察官職權。

羅瑩雪在法務部長任內也因兩度簽署死刑執行令，遭到當時的民進黨與人權團體抨擊，但身為虔誠佛教徒的她，在進入政府部門前，長期協助兒少公益團體，曾跟她共事過的檢察官都形容羅瑩雪，不憂讒畏譏，勇於承擔責任。

羅瑩雪曾在馬英九特別費案擔任余文的辯護律師，也曾是名嘴胡忠信挨告時的律師。

羅瑩雪 檢察官 法務部

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