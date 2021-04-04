羅瑩雪昨過世 3月才獲國民黨續聘廉能委員會委員

法務部前部長、兒福聯盟基金會董事長羅瑩雪昨晚辭世，享壽70歲。羅瑩雪在3月24日才獲國民黨續聘第15屆廉能委員會委員，過去曾任韓國瑜在競選總統時的國政顧問團司法組副召集人；她最知名的是在法務部長時其於立法院回應國人在國外犯案卻被遣送中國大陸的情況，在答詢時脫口而出「然後他就死掉了」，引發爭議。

羅瑩雪卸任後曾獲聘國民黨廉能委員會委員，今年3月再獲續聘，而羅瑩雪曾在高雄市前市長韓國瑜代表國民黨競選2020總統時，擔任其國政顧問團司法組副召集人一職。

羅任韓國瑜政顧問團司法組副召集人時，立法院正在處理「反滲透法」，羅瑩雪曾批評，民進黨以司法改革之名行綠化司法之實，不顧違憲爭議，堅持指派黨派色彩鮮明之許宗力任大法官，衍生不受理監察院之黨產條例釋憲案；又執意將最高法院、最高行政法院法官由90幾人減為21人，由遴選委員會提出，總統任命，還三不五時放話指導辦案，「民進黨對法條的使用是無邊無際，隨心所遇」。羅當時還說，等韓國瑜當選後會迅速通過「妨害司法公正罪」，制裁所有不當介入司法之人，重拾人民對司法的信心。

羅瑩雪2016年任法務部長時，立法院當時正在討論肯亞事件中台灣人被強押到中國大陸的情況，時代力量立委黃國昌質詢時詢問羅瑩雪，是否在2010年菲律賓案後，是否還曾發生過類似被遣送中國的事建事件？羅瑩雪詢問黃是否在講巴拿馬那件事？「那是因為他後來跳樓自殺」。

當時黃國昌表示自己並非要討論自殺那件事，而是巴拿馬駐外使館有沒有跟法務部通報？羅瑩雪表示當時有請外館趕快討論、了解狀況。黃國昌問「然後呢？」羅瑩雪回覆：「然後他就死掉了！」讓黃國昌當場暴怒。羅後來以法務部新聞稿反擊「自己錯了還怪人」，質疑立委操弄民粹的作風會害慘台灣。

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