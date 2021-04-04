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羅瑩雪病逝享壽70歲 檢察界震驚：這個4月太令人悲傷

聯合報 / 記者蕭白雪/台北即時報導
前法務部長羅瑩雪昨晚病逝，享壽70歲。本報資料照片
前法務部長羅瑩雪昨晚病逝，享壽70歲。本報資料照片

法務部羅瑩雪昨晚病逝，享壽70歲。消息傳出後，多名檢察長和檢察官都感到悲傷，直呼：「希望不是真的」、「這個4月太令人悲傷了」。

羅瑩雪曾在馬英九政府時期擔任政務委員、法務部長，進入公職前，也是知名公益律師。部長任內也應捍衛部屬和法務部的發言，曾被網友形容是最狂法務部長。

她在法務部長任內不但創下首位率檢察官訪大陸、與對岸司法最高層會談的法務部長，也曾訪問歐盟法院、海牙國際法院等，羅瑩雪被不少檢察官形容是有肩膀、可以扛下壓力的部長，跟過她作事的檢察官都形容她決策明快，處理問題公正，不偏聽。有檢察官形容，羅瑩雪雖然不是檢察體系出身，但在部長任內卻相當挺檢察官，加上沒有包袱，行事公正，所以讓他們懷念。

羅瑩雪出身將官之後，父親是陸軍前少將羅錫疇，是馬英九台大法律系低一屆的學妹。她總說和馬英九不熟，但在馬英九政府時期，她在監聽風暴中，臨危受命接任法務部長一職，在法務部長任期最後，還不畏壓力，簽署在台北捷運中砍人的鄭捷死刑執行令，只為幫續任的部長解除壓力。

羅瑩雪在法務部長任內便發現罹患乳癌，但她仍低調持續公務，甚至還接受當時盛行的淋冰桶挑戰。原本治療得宜受控制，前陣子又轉移，如今傳出辭世消息，讓不少舊屬都說：心痛、難過。

羅瑩雪的家人原本希望先不要對外公告此事，但因消息已傳開，不少人都關心詢問。

法務部 羅瑩雪 檢察官

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