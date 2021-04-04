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馬英九與大九學堂到台南參訪 隨行有這位歷史名人後代
前總統馬英九今天與「大九學堂」60名青年學生一起到台南安平參訪，而與安平關係深厚的前駐美代表沈呂巡也一起陪同。
沈呂巡的家學淵源，清末兩江總督兼南洋大臣沈葆楨是他的高祖，外交耆宿沈覲鼎為其叔祖。沈呂巡和清朝禁煙欽差林則徐也有關係，沈葆楨的妻子林普晴，就是林則徐的親生女兒；沈呂巡曾向監院申報的沈葆楨奏摺，是沈家的傳家寶。
沈葆楨與台灣的淵源很深，當年曾以欽差名義來台辦理海防，以府城為根本之地，遂於安平興建砲台，就是現在的「億載金城」；接著開山「撫番」、重畫行政區，還上疏奏請追諡鄭成功並建祠祭祀。
馬英九今天與學員一起參訪安平古堡、德記洋行及安平樹屋，中午並前往周氏蝦捲總店用餐。
大九學堂是馬辦從2019年來舉辦的活動，已有兩屆，以大專青年為對象，包括蔣萬安、馮寄台、趙春山、廖元豪、蘇俊賓、楊渡等知名政界與學界人士，都是學堂的講師。
而今年的活動是第一、二屆的同學會，原本要辦在去年底的寒假，因為疫情而延後，這次共走訪了南投霧社事件、台中霧峰林家、屏東牡丹社事件等相關的地點，今天是最後一天的活動，主要了解荷蘭人佔領台灣、鄭成功收復台灣等相關歷史。
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