國民黨主席選舉進表態期 選舉細則擬提前至4月送常會

國民黨主席選舉起跑期程可望再提前，原規劃5月才提至中常會核議的主席選舉期程與細則，預計提前至4月中、下旬就送常會，主席選舉也可望提前至最快4月底、5月初公告，形同主席選舉將進入表態期，選戰格局將明朗。

黨務人士表示，具體選舉期程仍要尊重常會核議，因4月28日中廣董事長趙少康將至中常會演說，時程安排也會納入考慮。有中常委透露，3月3日中常會上就有不少常委主張，主席選舉期程與細則應愈早送常會愈好，提前作業合理。

中常委李德維也說，3月3日常會上他有發言提醒，每次主席選舉海外黨員約有萬餘票要以通訊投票參與選舉，但因現在有新冠肺炎疫情影響，海外航班大幅減少，相對的選票郵寄往返時間也應從寬認定，主席選舉作業當然愈早啟動愈好。

李德維也直言，目前主席選舉期程懸而未決，也是現在各種放話、耳語攻擊的主要原因，遊戲規則早點定，讓有心參與者早點表態，減少支持者不必要的臆測與攻擊，對黨不是壞事。

只不過主席選舉公告可望由原規劃的6月初公告，大幅提前一個月餘，選舉領表、登記時間也勢必大幅提前，連帶也逼迫可能參選者必須提前表態。

傳有意回鍋角逐黨主席的前主席朱立倫陣營人士表示，朱現在就是按照自己的節奏逐步推動地方整合與政府政策檢驗，主席選舉期程規劃尊重黨中央與常會決定。至於朱何時宣布最後決定，朱營人士說，就等主席選舉正式公告起跑後再說。

也傳被勸進參選的高雄市前市長韓國瑜，黨內挺韓人士也說，醜媳婦總要見公婆，韓要不要再戰主席選舉，總是要掀牌，主席選舉期程若確定提前，韓反而才師出有名，一直壓下去連趙少康能否參選都懸而未決，才對韓最不利。

該人士也坦言，韓國瑜到現在都還沒有動，連3月底補繳黨費黨員這一批都沒有趕上號召支持的黨員繳費，黨主席選舉又屬封閉選舉，多數黨員票都控在特定人手上，韓現在要投入都有點太晚。

國民黨今年全代會時間底定，將由原規劃的9月5日提前一天至9月4日，在鄰近台中高鐵站的臻愛花園飯店舉辦。而原規劃7月24日舉行的黨主席與黨代表合併選舉，雖一度傳出將延後一天舉辦，但經內部討論，傾向維持24日投票。