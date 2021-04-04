台語成瀕危語言？蘇貞昌：實際使用狀況可能比民調更差

民進黨政府上台後本土意識崛起，但相關調查卻發現，國人家中使用台語比率卻每況愈下，台語竟成聯合國標準下瀕危語言，綠營近來在立院質詢時頻繁關切。行政院長蘇貞昌在立院答詢坦言，實際使用狀況可能比民調更差，「我有責任」。

蘇貞昌說，以前因政治壓力壓制不能講時，反而比較多人講；現在自由了讓你講，大家卻漸漸只講一種語言，台語講得反變少，「就連阿公、阿嬤跟孫子講話都不講台語」。

民進黨立委林俊憲日前在立院質詢時表示，根據學者民調，1945年以前出生的國人，家中71.4%使用台語，用國語僅12.3%；1986年以後出生的國人，僅22.3%家中使用台語，使用國語增加為57.3%。

林俊憲說，根據聯合國語言安全性評鑑標準，現在國內20至40歲年輕人很少用台語，已屬於一種明確危險的語言，對更小年齡層而言，台語是嚴重危險語言，在台灣使用者台語愈來愈少，有一天在台灣會消失。

林俊憲指出，政府為展現對少數族群重視，從1987年開始就開始成立原民園區，2005年起開始成立客家文化園區，現在原民文化園區全國有30個，客家文化園區有24個；但卻到2018年起才重視台語，台語文化園區至今全國也只有1個。

林俊憲認為，他不是主張多設文化園區，因為效果有待評估，但這代表政府看待的態度，大家都認為台語沒有危機，但其實台語已成為弱勢，30年後在台灣可能只有極少數人使用。

台灣基進黨立委陳柏惟近日質詢時也建議，應成立國家語言發展中心，這樣不只可保障台語，甚至未來連新住民語言也可納入發展。

蘇貞昌回應，每一種語言就是最美的語言，每一個父母使用的語言，對小孩而言就是母語，所以「不能說台語或華語誰好誰壞」。但蘇也同意，台灣現在講台語的人不多，現象確實比民調更嚴重，「如果讓他斷掉就很遺憾，我們責任很大」。

蘇貞昌說，現在反而客語在各方面努力下，很多人使用客家話，台語使用要努力，尤其這一代的人跟父母用台語，卻跟下一代說國語，「就去了」。

不過蘇貞昌也認為，客家話與原住民語都是現在台灣講的語言，不能說閩南語就是台灣話，客家話就不是；語言是活的，就連北京講的北京話跟在台灣講北京話都不一樣了，讓各種語言靠近一點，較多人講較要緊，不要整個語言不見就好。