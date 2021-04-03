全台乾旱 高雄茂林部落祈雨祭求天降甘霖

全台乾旱缺水，高雄茂林部落今天舉辦「祈雨祭」，盼老天快點下雨。族人以展演方式呈現婦女砍柴、青年採毒藤，以及祭司占卜、祈雨等流程。數百名族人攜帶魚網，齊聚濁口溪浸水與捕魚，期待雨神帶來漁獲豐收。

茂林部落祈雨祭中斷多年，近年恢復舉辦，去年因疫情未辦。今年台灣逢嚴重乾旱，茂林部落發展協會理事長盧月娥、部落主席詹忠義等人籌備活動。盧表示，近期全台缺水，盼透過祈雨祭典降下豐沛雨水，解決水荒問題。

上午10點，祈雨祭在茂林多功能活動中心登場，族人重現作物乾旱枯萎、召開部落會議、砍乾柴預備雨天使用，以及年輕人上山砍毒藤當毒魚原料等流程，以展演形式讓遊客認識祈雨祭由來。

祭典分兩天進行，昨天族人前往舊部落進行部落尋根，晚間由鄭家（Kaborna）主祭，儀式不對外開放。今天進入第二天，「浸水儀式」的主場地位在濁口溪，耆老帶領族人去溪畔拍水、抓魚，部分漁穫須交由頭目分配弱勢族人享用。