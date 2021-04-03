綠若提對案戰反萊豬、藻礁公投 藍黨團：備妥2案反制

國民黨與民團所提四公投案來勢洶洶，民進黨研擬透過政院或立院提對案反制。國民黨團總召費鴻泰表示，歡迎民進黨提公投對案，只要民進黨確定提案，國民黨團也已研擬兩案讓民進黨很難說No的「再對案」反制，民進黨公投對案將是「照妖鏡」。

至於兩「再對案」內容，費鴻泰說，目前不便透露，屆時見招拆招。

公投法規定，除人民可透過連署提出公投案外，行政院與立法院也得就「重大政策的創制或複決」，向立法院提出公投提案，前者立院會期中要於15天內議決，非會期中要15天內集會，30天內議決；後者則要依立法程序完成議決。

隨國民黨與民團各自提出的反萊豬、護藻礁、重啟核四、公投綁大選四公投可望於8月28日投票，民進黨內以立法院長游錫堃為首，主張應提公投對案反制。也因透過公民連署提案已來不及，提案將由行政院或立院直接發動。

熟悉民進黨運作的立院人士分析，民進黨內對是否提公投對案反制分兩派，支持者訴求是政治責任對決，但本質就是為動員綠營支持者出來投反萊豬、護藻礁公投否決票；反對者則是認為沒有必要再自開戰場，行政院長蘇貞昌就不想提。

有國民黨立委坦言，四公投案多指向民進黨軟肋，但案子原都已到地方展開後續宣導，民進黨若提對案等於又可回到立院攻防吵一個月，再把火點燃，讓關注度更熱，對民進黨傷更大；蘇貞昌好不容易總質詢結束，可能也要在被綁回行政院。

該熟悉公投程序的立委說，民進黨若「直球對決」提對案，讓經貿訴求對上反萊豬公投，能源政策對上護藻礁公投，樂觀其成；但民進黨現在完全執政，要制定法律與命令可一手遮天，政策也都在做，自提公投案有點脫褲子放屁、莫名其妙。

若民進黨提公投對案只是為動員支持者進公投投票所對四公投案投否決票，該立委表示，那理論上就會提一些國家大政方針類諮詢性公投案，但這些案子若真的沒有爭議，那就立院提決議案就好，朝野也會支持授權推動，不用8月再公投。