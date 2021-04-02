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太魯閣事故已釀51死！內部車廂扭曲遮蔽 死亡人數恐再升

因應台鐵重大事故究責 國民黨10日公投宣講活動擬暫緩

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委林為洲。聯合報系資料照／記者周志豪攝影
國民黨立委林為洲。聯合報系資料照／記者周志豪攝影

推動反萊豬兩公投國民黨員規畫4月10日起啟動百場下鄉宣講活動，當天下午還將舉辦記者會誓師。但因今天台鐵發生重大事故，國民黨公投推動小組召集人林為洲晚間表示，將建議4月10日活動緩辦，4月6日第二次籌備會確認。

林為洲說，這次台鐵出軌事故疑點重重，又是半世紀以來最重大事故，可預期下周的輿論重點將在對交通部、台鐵局等相關單位究責，在這種氛圍下國民黨繼續辦宣傳公投街講活動，恐怕也不適宜。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，公投宣講期程是否在期程上有所調整，黨內將會有所討論，目前以關切救援進度，全力協助支援為先，在傷者全數救援完畢後再行評估。

對於民進黨已宣布暫緩4月11日展開的施政說明會，鄭照新說，執政黨的說明會意在宣揚政績，且有與公投宣戰對立意味，所以在政府需要救援和調查真相時期自然有順延與不宜的考量。

鄭照新表示，公投相關說明會是單純的資訊對稱交流、公民權利的提醒與雙向的基層溝通，與民進黨施政說明會性質有所不同。

公投 國民黨

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