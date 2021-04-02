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影／陳時中演講談新冠防疫 開場前先為太魯閣意外默哀1分鐘
衛福部長陳時中今天晚間6點半到開南大學演講，談新冠肺炎台灣防疫成功之經驗談，演講舉行前，因今天下午發生太魯閣翻覆的嚴重事故，全場起立默哀1分鐘，台上的前立委鄭寶清、開南大學校長林玥秀及陳時中也在台上低頭默哀。
演講開始前，媒體向陳時中提問，走到現在國家防疫策略給自己打幾分？陳時中笑回，不給自己打分數，防疫成功最重要就是全民防疫，不管是在垂直整合水平整合都上下一條心，大家一起把事情做好。
林玥秀表示，桃園地區先前爆發的院內感染風暴，因校內有來自世界各地的學生，他們都很關心寒假如何順利返校，感謝大家一起合作，把戰役守住，也很開心學生能順利返校上課。
曾任開南大學校長的副市長高安邦也受邀參加演講，他說，回到熟悉的地方相當開心，這一年多以來新冠肺炎肆虐全球，中央地方攜手下保護台灣的安全，這次的講座非常難得，陳時中累積很多防疫的經驗，可以作為全世界的參考。
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