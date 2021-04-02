快訊

太魯閣事故已釀51死！內部車廂扭曲遮蔽 死亡人數恐再升

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／陳時中演講談新冠防疫 開場前先為太魯閣意外默哀1分鐘

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
衛福部長陳時中今天晚間6點半到開南大學演講，談新冠肺炎台灣防疫成功之經驗談。記者陳夢茹／攝影
衛福部長陳時中今天晚間6點半到開南大學演講，談新冠肺炎台灣防疫成功之經驗談。記者陳夢茹／攝影

衛福部長陳時中今天晚間6點半到開南大學演講，談新冠肺炎台灣防疫成功之經驗談，演講舉行前，因今天下午發生太魯閣翻覆的嚴重事故，全場起立默哀1分鐘，台上的前立委鄭寶清、開南大學校長林玥秀及陳時中也在台上低頭默哀。

演講開始前，媒體向陳時中提問，走到現在國家防疫策略給自己打幾分？陳時中笑回，不給自己打分數，防疫成功最重要就是全民防疫，不管是在垂直整合水平整合都上下一條心，大家一起把事情做好。

林玥秀表示，桃園地區先前爆發的院內感染風暴，因校內有來自世界各地的學生，他們都很關心寒假如何順利返校，感謝大家一起合作，把戰役守住，也很開心學生能順利返校上課。

曾任開南大學校長的副市長高安邦也受邀參加演講，他說，回到熟悉的地方相當開心，這一年多以來新冠肺炎肆虐全球，中央地方攜手下保護台灣的安全，這次的講座非常難得，陳時中累積很多防疫的經驗，可以作為全世界的參考。

陳時中 新冠肺炎 返校

延伸閱讀

陳時中稱重啟小三通「樂觀其成」 陸委會：評估中

帛琉總統惠恕仁抵達桃機 陳時中陪伴採檢

影／陳時中與林佳龍抵桃園機場巡視帛琉旅遊首發團作業

帛琉旅遊泡泡4月1日出團 陳時中、防疫醫赴機場坐鎮

相關新聞

影／陳時中演講談新冠防疫 開場前先為太魯閣意外默哀1分鐘

衛福部長陳時中今天晚間6點半到開南大學演講，談新冠肺炎台灣防疫成功之經驗談，演講舉行前，因今天下午發生太魯閣翻覆的嚴重事...

台鐵事故 AIT：美國準備好協助台灣應對事故及後續復原

美國在台協會（AIT）今天表示，AIT謹代表美國人民向今日太魯閣號出軌事故的傷者、罹難者、家屬及受影響的民眾致以最深切的...

【專家之眼】充滿算計的拜登基建計畫

眾所矚目的美國基礎建設計畫終於在日前推出，拜登特別選在美國傳統工業大城，但如今已淪為「鐵銹帶」的匹茲堡宣布基礎建設計畫，...

美考慮高階官員互訪 外交部：續深化台美合作

美國國務院發言人昨天說，美方致力深化對台關係，未來將考慮推進雙邊關係的高階官員互訪機會。外交部今天表示，台灣政府將持續以...

傳孫曉雅將接AIT處長 外交部：無論是誰都樂意合作

美國在台協會（AIT）處長酈英傑3年任期將屆，傳出接任人選是美國國務院亞太副助卿孫曉雅。外交部表示，對美方的人事任命案沒...

【機密諜對諜／上】台企遭洩密6年狂增8倍 行政機關拿「紅色供應鏈」沒法度

因為商業競爭激烈，近年接連傳出電子大廠營業機密外洩案，雖然政府在民國102年修法，將原本僅能對洩密者民事求償的「營業秘密法」，納入刑事處罰，但卻無法抑止洩密歪風，法務部統計，從民國103年起，營業秘密外洩案件從41件，到去年暴增到341件，6年足足成長8倍以上，熟知內情的檢方人士透露，公平交易法在民國104年的修法修過頭，查辦洩密三把刀中的行政權竟然自廢武功，絕對是現今洩密案件氾濫的主因之一。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。