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太魯閣出軌最小死者年僅6歲 傷者送往門諾、慈濟等六間醫院

太魯閣事故 花蓮消防局長：有生命跡象者均脫困

影／車體都變形何況人！搜救隊辛酸任務車廂內外找殘肢

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
影／車體都變形何況人！搜救隊辛酸任務車廂內外找殘肢
影／車體都變形何況人！搜救隊辛酸任務車廂內外找殘肢

花蓮太魯閣重大意外搶救現場，基隆市特搜隊下午4點多，第二梯次由蔡瑞芳小隊長率人員6名進入第7、8車廂進行全面清查搜索有無遺漏的殘肢或罹難者。救難人員表示，在內外車廂尋找可能的殘肢，在扭曲變形的車體，用燈光找殘肢，實在很辛酸、難過。

搜救人員表示，有部分遺體是從南隧道由台鐵列車運出，現場他們協助搬運大體送上在南端載送大體的列車。

根據消防署下午4點更新搶救狀況：

1.死亡：48人(40人現場等待檢察官相驗，7人已由台鐵鐵路接駁車送新城火車站後轉送殯儀館，1人送醫後宣告死亡)。

2.送醫：66人(門諾醫院8人、部立花蓮醫院9人、花蓮慈濟醫院28人、國軍花蓮總醫院12人、蘇澳榮民醫院5人、羅東博愛醫院4人)。3.車廂內已無受困人員。

影／車體都變形何況人！搜救隊辛酸任務車廂內外找殘肢
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車廂 台鐵

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