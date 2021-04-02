影／車體都變形何況人！搜救隊辛酸任務車廂內外找殘肢

花蓮太魯閣重大意外搶救現場，基隆市特搜隊下午4點多，第二梯次由蔡瑞芳小隊長率人員6名進入第7、8車廂進行全面清查搜索有無遺漏的殘肢或罹難者。救難人員表示，在內外車廂尋找可能的殘肢，在扭曲變形的車體，用燈光找殘肢，實在很辛酸、難過。

搜救人員表示，有部分遺體是從南隧道由台鐵列車運出，現場他們協助搬運大體送上在南端載送大體的列車。

根據消防署下午4點更新搶救狀況：

1.死亡：48人(40人現場等待檢察官相驗，7人已由台鐵鐵路接駁車送新城火車站後轉送殯儀館，1人送醫後宣告死亡)。