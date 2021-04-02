宣傳反萊豬公投 國民黨410推肉干條文宣小物街頭開戰

推動反萊豬兩公投，國民黨周四中午舉辦公投小組幕僚會議，確認百場下鄉宣講的4月10日首場活動，下午將在中央黨部開記者會後啟動，隨即由黨主席江啟臣帶領前往忠孝復興站拉開序幕。此外，這次因應宣傳反萊豬公投，公民黨也製作肉干條文宣品，要打一場創意戰。

此外，配合4月10日宣講開跑，數位科技長簡勤佑下周也將成立「828反萊豬大聯盟」社群網路臉書平台，未來所有資訊與系列活動、各場宣講影片都會上傳至該平台，並在上面直接與民眾對話宣傳。

百場宣講活動除可能與民團分工或合體舉辦場次，未來也會仿日前為漸凍兒募款淋冰桶挑戰活動，可能由江啟臣、反萊豬公投領銜人林為洲帶頭舉辦，再指定下個舉辦人，一棒接一棒，讓熱度維持到兩場造勢與828公投投票日。

國民黨公投推動小組召集人林為洲表示，4月6日將開第二次小組幹部會議，討論完整的上百場街頭宣講的場次與形式，決定到底是要同時辦、輪流辦，或與公民團體合作辦、分開辦，讓宣講能更有傳染力，讓宣導的力量更大。

林為洲說，小場宣講目標是讓幾百人聽得到，或在車站、廟口、市場人多的地方發文宣品宣傳，不需太大規模，3、5個人稍微「有趣、快閃」樸實宣傳828公投反萊豬就好，形式、型態也不要太制式，不用大堆頭喊口號，那個大造勢再來。

至於兩場大造勢，林為洲表示，規模一定在萬人以上，但地點要在凱達格蘭大道或那裡，舉辦形式是不是要遍地開花造勢，還要再研究，舉辦時間還早，下周二不會詳細討論。

林為洲指出，百場宣講活動前面慢慢辦，一開始周六日辦就好，之後再慢慢加溫更密集舉辦，將氣勢拉到最後兩場大型造勢。

林為洲說，這次宣講過程，紙類文宣品也會大幅減少，改以真空包肉干條等文宣小物取代，宣傳吃好吃的台灣豬，不要吃萊豬；宣講只有一個目的，就是號召828投公投，其他有關論述這幾各月來都已反覆講，上網路臉書大平台看就好。