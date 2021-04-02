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美國亞裔遭攻擊事件頻傳 僑委會7日將與僑界視訊

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
美國各地亞裔遭攻擊事件頻傳，外交部及僑委會皆指示駐外人員隨時留意僑胞安全，圖為今年僑委會製作贈送僑胞的防疫關懷包。記者徐偉真／攝影
美國各地亞裔遭攻擊事件頻傳，外交部及僑委會皆指示駐外人員隨時留意僑胞安全，圖為今年僑委會製作贈送僑胞的防疫關懷包。記者徐偉真／攝影

美國各地陸續發生亞裔遭受言語歧視或暴力攻擊事件，外交部表示，已請駐美各外館聯繫旅美僑胞及我國留學生團體確認平安狀態，僑委會表示，已指示駐外僑務人員隨時關注僑民安全狀況，即時提供必要協助。

僑委會委員長童振源表示，根據僑委會掌握的資訊，我在美國的僑民人身安全暫時無受到影響之案例，僑委會將於4月7日與美國地區僑界視訊會議，進一步瞭解海外僑民遭受到的困難及提供相關協助，僑委會目前在全球已輔導成立95個急難救助組織，其中散布在美國各大城市有25個（https://119.Taiwan-World.Net），將可即時提供僑民各項緊急危難事件協助。

外交部表示，外交部密切關注近期美國幾個城市發生仇視亞裔暴力事件的發展，並高度重視旅居美國的國人與僑胞人身安全，已經請駐美各館處聯繫旅美僑胞及我國留學生等團體，同時加強宣導提醒旅居美國的國人與僑胞提高警覺、注意人身安全，並與我駐美相關館處保持聯繫，以隨時提供必要協助。

外交部表示，譴責任何形式的暴力行為，並對於近期在美國發生暴力事件的受害者及家屬表達慰問之意。我國政府一向尊重人權，主張寬容及多元性，並期盼歧視事件不再發生。

僑委會表示，近期美國各地陸續發生對亞裔歧視案件，並頻傳亞裔人士遭受攻擊，僑委會對海外僑胞安全表達關心，也無法認同將語言暴力及仇恨行為加諸於僑民身上，海外僑民若遇到緊急危難事件，可撥打駐外館處緊急聯絡電話（各電話可於網址查詢https://www.boca.gov.tw/np-49-1.html），或請在台親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，也可利用僑委會「全球僑胞服務數位平台」(https://Contact.Taiwan-World.Net) ，透過各僑務據點LINE專線聯繫，以獲得必要協助。

童振源表示，已指示駐外僑務人員隨時關注僑民安全狀況，即時提供必要協助，並透過LINE及臉書等社群公告相關資訊，呼籲僑胞注意自身安全，同時透過各地急難救助協會與當地政府及警政機關密切聯繫，以保護僑民生命財產安全。

喬治亞洲按摩院槍擊案後，大批民眾上月在亞特蘭大市中心示威，抗議新冠疫情爆發以來亞裔遭受的各種歧視和暴力威脅。歐新社
喬治亞洲按摩院槍擊案後，大批民眾上月在亞特蘭大市中心示威，抗議新冠疫情爆發以來亞裔遭受的各種歧視和暴力威脅。歐新社

僑委會 外交部 亞裔 童振源

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