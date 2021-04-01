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轉戰能源產業離開政壇？蔡沁瑜：做好眼前、未來不設限

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘競選總統時辦公室發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜，今在郭媒體群組中宣布，即日起卸下副執行長一職。蔡受訪表示，將轉任雲豹能源媒體整合工作，因雲豹接下來有IPO計畫，未來媒體專業可望獲借重。圖／截自蔡沁瑜IG
鴻海創辦人郭台銘競選總統時辦公室發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜，今在郭媒體群組中宣布，即日起卸下副執行長一職。蔡受訪表示，將轉任雲豹能源媒體整合工作，因雲豹接下來有IPO計畫，未來媒體專業可望獲借重。圖／截自蔡沁瑜IG

鴻海創辦人郭台銘競選總統時辦公室發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜，今在郭媒體群組中宣布，即日起卸下副執行長一職。蔡受訪表示，將轉任雲豹能源媒體整合工作，因雲豹接下來有IPO計畫，未來媒體專業可望獲借重。

在郭辦期間曾被布局以「郭家軍」身分參選桃園市八德、大溪立委的蔡沁瑜，離開郭辦後是否等於離開政界？蔡沁瑜說，她的人生充滿各種意外，也讓她體會到很多可能，未來是否再轉換跑道參選，她保持彈性，重點是把眼前的工作做好。

知情人士透露，與郭陣營友善的某一政黨，原有意徵召蔡沁瑜參選明年台北市港湖區市議員；也有陣營勸進蔡回故鄉高雄布局參選下屆立委。蔡對此僅表示，目前不考慮這些規劃，但未來不排除任何可能，機會來臨有勝任把握再爭取。

蔡沁瑜說，她過去與郭台銘沒有淵源，偶然間意外加入郭陣營；近日因家庭、台科大管理研究所課業與永齡基金會工作3頭燒，萌生辭意，透過執行長劉宥彤向郭請辭後，就出現雲豹能源這個機會，讓她體會到人生處處是意外與驚喜。

蔡沁瑜表示，人生不同歷程有不同任務，她現在只想盡能力完成眼前的工作；新工作將投入能源產業，對她而言是一種跨界，有很多專業要學習，她會努力以最快速度跟上進度，協助公司把品牌做起來。

外傳蔡沁瑜與劉宥彤之間有心結，此次離開永齡基金會也與此有關。蔡表示，兩人是可以一起出差的好同事與朋友，很多事並非如外傳所言。

蔡沁瑜 劉宥彤

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