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「彭百顯的回歸」新書發表 呂秀蓮曝921秘辛

攝影中心 / 記者陳柏亨／即時報導
彭百顯表示沒有碰上921件事，他根本不可能寫下這本書，他盼此事能讓世界體驗到人生至理。記者陳柏亨／攝影
彭百顯表示沒有碰上921件事，他根本不可能寫下這本書，他盼此事能讓世界體驗到人生至理。記者陳柏亨／攝影

南投縣前縣長彭百顯，在沉潛了21年後，今天舉行「彭百顯的回歸－921啟示錄」新書發表表會，他自述並非為臧否當時的政治紛爭，也不刻意為是非曲直防衛辯解，而著重於還原歷史、回歸真實，期待為台灣社會留住政治理想和浩然正氣。

前副總統呂秀蓮在致詞時表示，當年彭百顯捲入921貪污案，她為彭在「總統府」召開一場會議檢討偵查應該不公開，因此得罪了「上面」。書中很隱諱地告訴我們，921案是政治因素引起的，有很多內幕。因為救災，政府認為救災基金非常重要，李總統希望彭百顯能支持國民黨候選人，「彭做了一點不得已的表示」，沒想到投票結果，國民黨下台了，得罪了新政權。

1990年時任經濟部長的蕭萬長，與擅長經濟領域、擔任立委的彭百顯屢有交鋒，相識頗深。蕭副總統在祝賀短片中直言，「他是真正不分朝野，全力以赴做事情的人」，並描述彭百顯「問政犀利，是公認的大砲型委員，擅長在財經，常需交換意見．因為大家都是為了國家利益，所以很投緣」、「在政治上，民進黨的能像他當年在立法院呼風喚雨的影響力，那真是不得了」。

彭百顯上台致詞說，如果沒有碰上921件事，他根本不可能寫下這本書，而今天的他仍然抱持感念的心，現在回頭看，無論好壞善惡，盼此事能讓世界體驗到人生至理。

彭百顯新書發表會產官學雲集。記者陳柏亨／攝影
彭百顯新書發表會產官學雲集。記者陳柏亨／攝影
彭百顯新書發表會上，呂秀蓮曝當年聲援彭案，因此得罪「上面」。記者陳柏亨／攝影
彭百顯新書發表會上，呂秀蓮曝當年聲援彭案，因此得罪「上面」。記者陳柏亨／攝影
彭百顯(左)新書發表會，前副總統呂秀蓮(中)到場支持。記者陳柏亨／攝影
彭百顯(左)新書發表會，前副總統呂秀蓮(中)到場支持。記者陳柏亨／攝影

國民黨 蕭萬長 呂秀蓮

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