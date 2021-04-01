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影／活動獨漏連勝文？ 趙少康澄清：完全不是故意的

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
外界質疑趙少康在臉書發起深蹲獨漏也想參選黨主席的連勝文，是否有心結？趙少康（圖）笑說自己很抱歉，完全不是故意的。記者杜建重／攝影
外界質疑趙少康在臉書發起深蹲獨漏也想參選黨主席的連勝文，是否有心結？趙少康（圖）笑說自己很抱歉，完全不是故意的。記者杜建重／攝影

中廣董事長趙少康在臉書分享深蹲教學影片，並點名國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫與高雄市前市長韓國瑜一起加入，被外界質疑獨漏也想參選黨主席的國民黨智庫副董事長連勝文，兩人是否有心結？趙少康今天下午主持「綠能發電如牛步，以肺換電何時了？」論壇，會後受訪時對此澄清表示，因為遊戲規則只能點名三個人，所以他就點了現任主席江啟臣，至於其他兩位，一位是朱立倫，他是想選黨主席，另一位韓國瑜是有機會選、很可能選黨主席。

趙少康解釋，這個深蹲活動是衛生署前署長楊志良發起的，而楊叫他點三個人，所以他也只能找三個，真的不是故意不點連勝文，這沒有什麼特別。如果沒注意到連勝文，趙少康表示自己很抱歉，完全不是故意的。

趙少康（圖）在臉書上分享深蹲教學影片，並點名江啟臣、朱立倫與韓國瑜一起加入，獨漏也想參選黨主席的連勝文，趙少康對此澄清表示，因為這遊戲規則只能點名三個人。記者杜建重／攝影
趙少康（圖）在臉書上分享深蹲教學影片，並點名江啟臣、朱立倫與韓國瑜一起加入，獨漏也想參選黨主席的連勝文，趙少康對此澄清表示，因為這遊戲規則只能點名三個人。記者杜建重／攝影

趙少康 韓國瑜 連勝文 江啟臣 朱立倫

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