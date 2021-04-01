影／被問選台北市長？林右昌：我不預設立場看民眾期待

最近基隆市長林右昌頻在台北舉行活動，今天上午蔡英文總統到基隆火車站參加新型電聯車啟動儀式時，林右昌受訪時，媒體詢問是否布局選台北市長？林右昌回應說，政治人物其實最重要不是自己想做什麼，而是「民眾期待我們去扮演什麼角色」，他自己不預設立場。

林右昌說，政治人物其實最重要不是自己想做什麼，而是「民眾期待我們去扮演什麼角色」，所以他自己不預設立場，現在他是基隆市長，就是盡可能把市政，把他的角色和工作做好。但他說，現在是21世紀了，大家不要再用一種狹隘的觀念，在看待現在情勢的發展。