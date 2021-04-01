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影／被問選台北市長？林右昌：我不預設立場看民眾期待

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
被問選台北市長？林右昌：我不預設立場看民眾期待。記者游明煌／攝影
被問選台北市長？林右昌：我不預設立場看民眾期待。記者游明煌／攝影

最近基隆市長林右昌頻在台北舉行活動，今天上午蔡英文總統到基隆火車站參加新型電聯車啟動儀式時，林右昌受訪時，媒體詢問是否布局選台北市長？林右昌回應說，政治人物其實最重要不是自己想做什麼，而是「民眾期待我們去扮演什麼角色」，他自己不預設立場。

林右昌說，政治人物其實最重要不是自己想做什麼，而是「民眾期待我們去扮演什麼角色」，所以他自己不預設立場，現在他是基隆市長，就是盡可能把市政，把他的角色和工作做好。但他說，現在是21世紀了，大家不要再用一種狹隘的觀念，在看待現在情勢的發展。

林右昌表示，北北基桃就是一個大的首都圈，應該有整體的區域發展和想法與方向，大家合作團嚮在一起，才能解決各個城市之間面臨都市發展的困境和問題，如果只是一直在想自己的城市，用自己的行政範圍在思考問題，沒有辦法市民遇到的這些困難，大家一起來努力。

被問選台北市長？林右昌：我不預設立場看民眾期待。記者游明煌／攝影
被問選台北市長？林右昌：我不預設立場看民眾期待。記者游明煌／攝影

林右昌 基隆 火車站 蔡英文

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