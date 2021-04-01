不只要廢NCC 趙少康：公廣集團、獨立機關都可以廢了

NCC昨天通過華視新聞台遞補52台案件。曾替中天電視台不予換照而抱不平的中廣董事長趙少康表示，自己早講過NCC可以廢了，但現在是連公廣集團都可以廢了，獨立機關也可以廢了。趙直言，「黨政軍就是做媒體」，公廣集團越搞越大、無所不包，搞什麼鬼啊？真的是讓人有氣。

趙少康說，政府用的人（指NCC和公廣集團）有沒有關係？當然有嘛，什麼叫做黨政軍退出媒體？黨政軍就是做媒體，公廣集團越搞越大，把一堆東西都搞進去，搞什麼鬼，「公廣集團本來就應該廢了，你公正嗎？」

趙少康說，現在大家都不演了，北京搞香港不演了，民進黨政府搞52台也不必演了，原來的版本就是這樣。對於華視董事長陳郁秀稱對此事不知情，趙少康說，鬼打架了，他們當然不知道，因為這是上面的意思，當然不需要讓陳知道，可是這就讓人有氣。

趙少康批評，NCC七個委員對此事沒一個有意見，獨立機關比不獨立機關還糟，獨立機關也可以廢了。部會首長說這是NCC委員做的決定，但委員是誰？責任政治可以搞成這樣嗎？對媒體可以搞成這樣嗎？實在很可惡。