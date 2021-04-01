美參眾議員致函挺我加入境外預先通關 外交部:仍審查中

彭博報導，美國9位跨黨派參眾聯名致函美國海關及邊境保衛局（CBP），表達支持桃園機場成為前站查驗基地；外交部發言人歐江安今天表示，案件目前仍在審查中，外交部會和相關單位保持密切聯繫，掌握我方申請進度，促成桃園國際機場加入計畫。

桃園機場去年9月向美國海關及邊境保衛局申請「境外通關」，美國兩黨9位參眾議員27日聯名致函CBP資深官員米勒（Troy Miller），表達支持台灣成為前站查驗基地。

歐江安今天在外交部例行記者會上回覆媒體提問表示，對於跨黨派參眾議員致函CBP代理局長，促請美國政府支持台灣加入美國正在推的境外預先通關，表達高度歡迎及由衷感謝，這個計畫能讓台美航線旅客入境時更為便捷，進一步深化台美互動和人民往來，外交部感謝美國友人支持深化台美關係和邊境合作。

歐江安表示，美國去年開放各國機場申請，桃園機場透過我駐美代表處第一時間申請，案件目前審查當中，外交部會和相關單位保持密切溝通，也會掌握我國申請進度，促成桃園國際機場可以加入計畫。