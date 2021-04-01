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翟本喬還原2020大選：黃國昌在大選中設法挺蔡英文

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
翟本喬。本報資料照片
翟本喬。本報資料照片

時代力量不分區立委名單排名第五的科技人翟本喬今天在臉書公布，已向時代力量提出退黨申請。他在臉書也指出，黃國昌在大選中設法挺蔡英文總統，但黃以一個在野黨重要人物的立場，原則上不該直接支持執政黨的候選人，一直沒有明說，因此承受了不少黨內外的壓力。直到選前兩天才公開呼籲投給小英，結果反而又被網軍攻擊。

翟本喬在臉書還原去年大選狀態，他說，2019的情勢當時就很清楚，民進黨一黨過半已成定局，但在民眾黨成立之後，情勢有了重大的變化，最大的危險就是時代力量拿不到5%，而浪費的席次會落到民、國兩黨手上。所以雖然很多民眾黨的朋友熱情邀約，但他還是決定投入協助時代力量。

翟本喬指出，當時有別的事業要忙，想說不要列名，但黃國昌希望他能多出點力，也願意設法讓他排到前面。他根本就沒有想要當立法委員，所以在考慮了很久之後答應排在後面擔任後援，萬一真的選上了，那就放棄事業去當立委。

他指出，他的事業之中也包括自告奮勇幫國家跑地下外交，2019年6月21日他跟團進總統府時，曾向蔡英文總統當面報告，當然，這只是自告奮勇的國民外交，不是政府派任的正式行動。

「那一天我也順便當面向蔡總統報告，我和黃國昌都在計畫如何在大選中幫她。」他指出，蔡英文本來可能還不確定他的立場，所以會議中一直很嚴肅地看自己，聽到這句話，她臉上露出了笑容，還跟別人說他本人比電視上看起來更帥。

他說，「另外這句你也沒聽錯，黃國昌也在在大選中設法幫小英。」黃國昌2019年六月初第一次來找自己談的時候，開宗明義就先說了，黃也確認他願意幫小英，才繼續後面的安排。

時代力量 黃國昌 翟本喬

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