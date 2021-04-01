台電報告核四現況 蘇貞昌：核四不可能重啟 也不該重啟

台電今於行政院會中向行政院長蘇貞昌報告核四現況，行政院長蘇貞昌在會中明確宣示，核四不可能重啟，也不應該重啟。行政院發言人羅秉成指出，出席的地方縣市代表也表示，沒有核安就沒有核電。

台電今於行政院會報告核四現況，羅秉成表示，從報告中可以明白，核四已經不可能重啟，尤其是核四的兩部機組，一部是拼裝車，另一部是根本還沒有建完。他指出，拼裝的一號機，有32項試運轉未通過審查，包括安全救援系統的電源、反應爐，以及圍阻體的安全控制電源等問題，且多項已無法改善，並有1777項設備是從二號機移過來拼用。

羅秉成表示，核四從2014年馬政府時期宣布封存至今已經快7年，不但當初的建照已在去年年底過期，且原來的廠商已經解散，相關設備也已經停產，例如核四安全儀控系統的設計為全球獨一，到現在已經超過20年必須汰換，但原來的供應廠商已經停產，而燃料棒也超過保固期，並依立法院的決議，已經全數運送出境。

羅秉成說，除了設備老舊，無法汰換的安全問題之外，中央地質調查所更陸續確認核四廠位處多處的地震斷層，其中有一條S斷層就位於核四廠的正下方，長達兩公里，穿越整個廠區，這對原本就有各種安全疑慮的核四廠，無疑是很大的威脅。

他指出，基於這幾個不爭的事實，一號機有多項的安全測試沒有辦法通過改善，嚴重影響反應爐安全，二號機沒有完工，甚至1777項設備移到一號機，以及很多的數位儀控安全的系統都超過使用年限，在現貨市場已經買不到，核四廠現在也因爲執

基於這些事實，和專業的判斷，重啟核四是不可能。而日本福島核災作為前車之鑑，對當地造成難以恢復的破壞，台灣無法承受任何一次的核災。

羅秉成特別點出，上午院會中，新北市副市長陳純敬表示，如果沒有核安就沒有核能；台北市副市長彭振聲也說，聽到台電說核四底下有地震斷層，是整個設計上的重大瑕疵，他認為台電的報告是很正確的，要尊重台電的報告，也贊成他們的說法；台中市市長副市長陳子敬也說，尊重台電的報告，對於核能的發電，基本上所有的民意也不能接受，他的態度也是沒有核安就沒有核電。

據羅秉成轉述，蘇貞昌在院會中明確宣示，核四不可能重啟，也不應該重啟，並請原能會就事實向民眾說明清楚核四的現況與問題。

對於核四公投在即，媒體問及行政院如此明確宣示，要是公投最後結果與政院態度相違背，該怎麼辦？羅秉成說，對公投結果予以尊重，也依公投法相關規定來辦理，不過政府在這個時候，有責任、義務跟民眾說明清楚，不管是在政策上也好，在專業上的評估也好，核四不可能重啟，也不應該重啟，政府要以很負責任的態度跟民眾說明為什麼不可以重啟、也不會重啟，並希望政策說明能讓民眾了解，也讓國人在公投的時候有所抉擇。