臉書細數加薪政策 蔡英文：說我不重視社工是斷章取義

蔡英文總統昨天出席「110年全國社會工作專業人員表揚頒獎典禮」，在致詞時提到政府幫社工調薪，隨後提到她每天都花很多時間看了寄到總統府的陳情信，包括幾位志工寫的信，她認為很多社工朋友所面臨的困境、困難，政府做得到的都應該要去做，她相信對社工來說，調整薪水不是最重要的事，而是可以發揮所學等。不過今天有媒體直接以「調薪不重要」當作標題，引發蔡總統在臉書上罕見大動作反擊。

蔡總統說，「中國時報說我不重視社工、不重視加薪，這是斷章取義的說法。我想花一點時間，說明政府的努力。大家不一定要幫政府說話，但政府有在改變，就不該被曲解，我們一定會繼續努力。」

蔡總統說，社工薪資和社工人力不足，這兩大問題，她聽過社工夥伴當面反映過，也好幾次在陳情信件中讀到。從上一個任期開始，她就積極透過各項政策，給社工更大的支持。

蔡總統說，包括全面調高社工的待遇。2018年，提高民間專業服務費每人每月1000元。2019年，又調高公部門和接受政府委託、補助的民間單位社工薪資，公部門社工每人每月增加約1500元到3000元，民間單位也依年資、執照、學歷及風險業務等級補助專業服務費，讓社工有更長期穩定的職涯發展。

蔡總統提到，依據衛生福利部調查，2015年包括公部門和民間單位在內，全職社工的薪資中位數是3萬2500元，2020年底，已經來到4萬2500元，成長了1萬元。對於有些民間機構不當要求社工「回捐」薪資的情況，她也請衛福部多加注意，督導地方政府依法處置。不能讓不好的做法，抵銷了薪資的成長。

蔡總統說，社工薪資逐漸增加的同時，政府也正在規畫補足社工人力、改善工作環境的三大方案，要讓基層社工人數倍增，減輕社工負擔。不只社工，政府也全面帶頭加薪。「過去五年，我們每一年都調高基本工資，次數和幅度，超越前一任政府，合理反映經濟成長。」

蔡總統說，她特別強調，當全國各地有這麼多社工夥伴，在第一線從事辛苦偉大的助人工作，政府一定會全力改善待遇、提升工作環境。「不論特定媒體如何報導或解讀，都不會改變我們努力的目標。」