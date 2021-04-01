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竹科首例！漢民科技傳主管確診 衛生局掌握居家隔離者行蹤

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府。本報資料照片
新竹縣政府。本報資料照片

中央流行疫情指揮中心昨天公布境外移入確診案例，其中案1026為新竹科學園區設備廠漢民科技的高階主管，在社區活動時間長達72天，接觸53人，其中12人須居家隔離。該公司位於新竹縣寶山鄉，新竹縣衛生局表示，已掌握在轄內的居家隔離者，並派員定期關懷。

案1026為本國籍70多歲男性，長期居住美國，今年1月3日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於住家單獨居家檢疫。個案在臺期間並無症狀，3月29日因出境需要，至醫院自費採檢，昨天確診。

檢驗顯示，血清及抗體都是陽性，研判應在國外感染已久，進入檢驗時陰時陽的階段，所以入境當時未驗出。個案居家檢疫是單獨在家，期滿後自行開車去公司，參加內部會議，與會人數不多。

衛生局表示，因為該案例是境外移入，衛生局沒有再特別做相關疫調，就配合指揮中心指示，掌握轄內居家隔離者，派員定期關懷，進行健康追蹤。

衛生局 新竹 居家隔離

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