聽新聞
test
0:00 / 0:00
找1天有48小時的人來當立委？孫大千酸陳柏惟「瞎忙」
面對罷免危機，立委陳柏惟昨天表示，自己每天的行程都非常滿，也相當關心國防、地方議題，如果這樣還不夠好，可能要找一個1天有48小時的人來當（立委），「我會盡力，沒有後悔，這樣子就好」。對此，國民黨前立委孫大千今在臉書大酸陳柏惟不學無術，自以為是的瞎忙。
孫大千說，有一位企業界的朋友和我分享他用人的原則，他把人才分成四種：
第一種：具有才能，也工作勤奮。這樣的人他二話不說，一定錄用。第二種：具有才能，卻摸魚打混。這樣的人需要給予適度的監督，但是仍然可以接受。第三種，才能有限，又摸魚打混。雖然沒有貢獻，但是也惹不出什麼亂子，這樣的人他也勉強可以接受。
第四種，不學無術，卻又自以為是的瞎忙。這種人不但成事不足，而且敗事有餘，他堅決不會錄用。孫大千表示，「3Q立委，第四種人說的就是你，你會被罷免和一天有幾小時一點關係也沒有。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言