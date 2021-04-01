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找1天有48小時的人來當立委？孫大千酸陳柏惟「瞎忙」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
國民黨前立委孫大千。圖／報系資料照
國民黨前立委孫大千。圖／報系資料照

面對罷免危機，立委陳柏惟昨天表示，自己每天的行程都非常滿，也相當關心國防、地方議題，如果這樣還不夠好，可能要找一個1天有48小時的人來當（立委），「我會盡力，沒有後悔，這樣子就好」。對此，國民黨前立委孫大千今在臉書大酸陳柏惟不學無術，自以為是的瞎忙。

孫大千說，有一位企業界的朋友和我分享他用人的原則，他把人才分成四種：

第一種：具有才能，也工作勤奮。這樣的人他二話不說，一定錄用。第二種：具有才能，卻摸魚打混。這樣的人需要給予適度的監督，但是仍然可以接受。第三種，才能有限，又摸魚打混。雖然沒有貢獻，但是也惹不出什麼亂子，這樣的人他也勉強可以接受。

第四種，不學無術，卻又自以為是的瞎忙。這種人不但成事不足，而且敗事有餘，他堅決不會錄用。孫大千表示，「3Q立委，第四種人說的就是你，你會被罷免和一天有幾小時一點關係也沒有。」

孫大千 陳柏惟 罷免

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