時力再失血！翟本喬退黨 「繼續支持時代力量理想」

時代力量不分區立委名單排名第五名的科技人翟本喬今天向時代力量提出退黨申請，他在臉書貼文，去年選後因為疫情的關係，把所有的時間精力投注在修復口罩工廠上面，沒有再去參與政治活動，也計畫再回到職場努力，沒有什麼能以黨員身份再多貢獻的地方。「但我會以時代力量之友的身份，繼續支持時代力量的理想和目標。」

時力發言人白卿芬表示，目前還未收到退黨申請，翟本喬是時力重要夥伴，會持續慰留，她提及，因翟是時力不分區提名候選人，一旦退黨涉及不分區立委順序，因此將在決策會議討論此事。

翟本喬指出，12年來，有幸見證、實質參與了台灣再次的民主轉型，包括了第三次的政黨輪替，和親身下場的選舉。2020的選舉過去一年多了，這是值得紀念的一段歷程。前年在參選時講了幾件事，當時說得有點隱晦，但是重要的是這個基本原則「目的是最大化第三勢力的總席次。」

如果想要台灣的政治進步，必須要有一個「不可忽視」的第三勢力，否則兩大黨的目標都可以只是打倒對方，而不是真正為選民謀福。有了第三勢力，兩大黨在某種程度上就必須要進行良性的競爭。這樣人民才能得利。

他說，去年選後因為疫情的關係，把所有的時間精力投注在修復口罩工廠上面，沒有再去參與政治活動。而他也計畫再回到職場努力，沒有什麼能以黨員身份再多貢獻的地方。

他表示，身為一個不分區立委候補人選，在法律上還是有些特殊的地位要交待清楚，不能就悄悄地走，這個候補資格對他沒有意義，就算邱顯智因為某些因素辭去了立委的職位，而黃國昌也不接任，還是有比他更懂政治工作的人才可以來擔起這個任務。

他說，但查了法規之後發現，除非喪失黨籍，不然在輪到他之前，沒有機制可以放棄，所以形式上他必須退出時代力量，將找時間向決策委員會報告，讓組織上可以有時間規畫必要安排；繳清了終身黨費，作為臨別禮物，然後辦好了退黨手續。