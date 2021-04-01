許水德辭世 考試院今院會全體起立默哀一分鐘

考試院前院長許水德昨天下午辭世，享壽91歲，考試院長黃榮村今天率領副院長周弘憲、秘書長劉建忻等人前往靈堂上香致哀，今天院會中也全體為許水德起立默哀一分鐘。

考試院表示，黃榮村今天率領考試院人員前往靈堂上香致哀並慰問遺族，同時指示考試院幕僚配合家屬需要，協助治喪相關事宜。

黃榮村在院會中表示，許水德出身清寒，高雄中學畢業後進入台灣省立師範大學（國立台灣師範大學前身）就讀，之後考取公費留學，遠赴日本攻讀東京教育大學研究所，後來因為國家需要而回國為民服務。在50年的公職生涯，擔任過很多政府要職，包括高雄市長、台北市長、內政部長、駐日代表等。

黃榮村表示，許水德1996年出任考試院院長，任職 6 年，是他服務最久的一個機關，目前考試院辦公處所傳賢樓，就是在許水德任內動土及完工。

黃榮村表示，許水德在任期間對考銓制度有重大變革，研修多項人事法制措施，包括實施公務人員高考三級暨普通考試分試制度，訂定「公務人員留職停薪辦法」及「公教員工因公傷殘死亡慰問金發給辦法」，致力照顧公務人員；訂定「公務人員傑出貢獻獎遴薦選拔審議及表揚要點」，選拔10大傑出公務人員，為公務人員傑出貢獻獎的前身；推動醫事人員人事條例，解決公立醫療機構進用問題。另公務人員訓練進修法、公務人員協會法、公務人員陞遷法，也在其推動下順利公布施行。