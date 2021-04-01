許水德辭世 柯文哲：他是很NICE、客氣的人

考試院前院長、台北市前市長許水德昨辭世，享耆壽91歲。市長柯文哲今表示，許水德辭世消息，讓他很驚訝。他曾私下與許水德談過很多次話，許水德真的是一個很NICE、客氣的人。北市府稍早也宣布，柯文哲預計中午前往靈堂弔唁許水德。

柯文哲今說，先前不僅為了設市百年活動，曾去拜訪許水德。許水德也曾寫過一本回憶錄，要送給台北市的國中小、高中圖書館，就是他親自代表去接洽，甚至當時還問，需不需要幫忙付郵費？許水德很客氣，還說「不用不用」 ，都自己處理掉。真的是一個很NICE、客氣的人。

柯文哲昨也在臉書憶許水德，柯說，去年十月，前市長許水德出席「台北設市百年」活動，儘管話不多，但許前市長毫無架子，全程參與，還參加了會後的餐敘，互動熱烈。高齡91歲的許水德，曾擔任內政部長、考試院長，他的個性敦厚，是蔣經國先生刻意栽培的本省籍政治人才。

柯文哲說，許水德有一套獨特的「水車哲學」，他說，水車有一半在空中、一半在水中；空氣代表理想，而水則象徵現實的阻力，人一定要努力的踩踏，才能推動理想，讓水車轉動。李前總統也曾說，許前院長是一位「誠實可靠、以大局為重，全力以赴的模範公僕」。

柯也提到，許水德在他任內搬遷木柵動物園，民國75年，也完成環河南路高架道路向南延伸規畫案，成立了台北市政府捷運工程局，正式展開四線七十餘公里的捷運工程。許前市長大大提升了臺北市的行政效率，留下城市治理的典範。

柯說，ㄧ個偉大的城市，需要好幾個世代共同努力、用心建造。柯也感謝許水德，「謝謝您的努力，百年台北的市政基業，我會傳承接力，謝謝您和我們共創美好的 。」