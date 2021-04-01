許水德逝世 朱立倫：他非常關心我的近況 給我很多鼓勵

總統府前資政、國民黨中評會主席團主席許水德昨天因肺炎感染逝世，享耆壽91歲。國民黨前主席朱立倫表示，許水德是他非常尊重的長輩，由於許水德是艾森豪基金會的董事長，每個月召開董事會時他們都會見面，最後一次見到他是1月份，之後許水德因身體狀況住院了。

朱立倫說，許水德的逝世讓他很難過，許是故總統蔣經國提拔最優秀的人才，許一直奉行蔣經國的理念，堅持平凡、平淡、平實做人做事的道理，「這也是我們堅持的理念」。

朱立倫提到，許水德還和他談過自己出書時非常重視一件事，不要悲觀看待眼前的困境，應該是要看到光明的未來，許水德是一個很樂觀、進取、向上奮鬥的人，「許院長的精神值得我們這代來學習」。

朱立倫說，在他一路的從政生涯中，無論是擔任立委、縣長或是在黨的職位，許水德都給他非常多的鼓勵和指導。包括每個月的艾森豪基金會，許水德都非常關心他的近況。