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罷免宿敵毛嘉慶罹血癌 王浩宇飆淚祝康復「早已沒有恨」

聯合新聞網 / 綜合報導
民進黨前市議員王浩宇。本報資料照
民進黨前市議員王浩宇。本報資料照

國民黨文傳會前副主委毛嘉慶傳出罹患血癌消息，之前他曾大力推動罷免桃園市議員王浩宇，雙方積怨不在話下。昨(31)日深夜，王浩宇在臉書感性發文，說聽到毛嘉慶罹癌，自己忍不住哭了，「我對他早已沒有恨，只希望他早日康復。」

「剛剛哭了！」王浩宇說無意間看到毛嘉慶夫人的直播，得知毛從中壢「罷王」起就硬撐著身體，到後來虛弱確診血癌的過程，「我情緒複雜到崩潰大哭」。王浩宇表示，之前錄製政論節目就常遇到毛嘉慶，兩人不同黨派也沒私交，但總會禮貌打招呼、寒暄聊天；直到「罷王」事件之後，雙方關係才從點頭之交，演變到最後劍拔弩張的地步。

國民黨文傳會前副主委毛嘉慶傳出罹患血癌消息。記者曾原信攝影／報系資料照
國民黨文傳會前副主委毛嘉慶傳出罹患血癌消息。記者曾原信攝影／報系資料照

王說，遭遇罷免時自己難免有情緒，「但罷免後，我選擇原諒每一個曾經傷害我的人」。面對毛嘉慶這位曾經咆哮著要他下台的敵人，一想到對方虛弱躺在病床上，王哭了出來，「只希望毛早日康復，可以繼續有力氣跟我吵架」。

網友紛紛打氣，「我們天蠍座敢愛敢恨更敢原諒」、「他最需要的是全心全力對抗病魔的挑戰，拿出打你的拚勁來打敗病魔」、「慈悲沒有敵人，智慧不起煩惱！~聖嚴法師」、「祝福他，希望他能夠盡快恢復健康」、「政治始終來自人性」、「看你這樣寫，我心情也很複雜」。

王浩宇 罷免 癌症

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