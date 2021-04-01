華視入主52台 李永得：文化部沒有辦法直接對華視補助
文化部長李永得今天上午到立院教委會就「發展國際影音串流平台與空總台灣當代文化實驗場（C-LAB）進度規劃與展望」進行專題報告。會前被媒體詢問華視入主52台之事，他表示，「完全尊重NCC主管機構的決定」，至於文化部是否能補助華視，他表示「我們沒有辦法直接對華視補助」。
李永得表示，有關華視入主52台，文化部完全尊重NCC主管機構的決定，事先沒有任何被徵詢或告知。他指出，華視現在雖然是公廣集團的一員，主要股東、持股者是公共電視基金會，所以文化部面對的還是公共電視文化基金會，「我們沒有辦法直接對華視補助。」
媒體問到，文化部會不會編列預算讓華視變成真正的公廣集團？李永得表示，現在也正進行這個工作，華視本身的公股、民股、資產、過去累計盈虧，文化部已經請公視基金會提供比較詳細資料，提供下一步怎麼處理。他表示，華視目前身分定位問題要有一個解決方案。
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