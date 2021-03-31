公投是否有對案？蔡英文：相關看法很快會有決定

藻礁公投議題延燒，民進黨是否提對案引發關注，民進黨今天下午開中常會，據轉述，黨主席蔡英文主動提及，他知道公投的議題，大家都有些看法和主張，黨很快就有決定，不會模糊以對，也不會拖太久。

據轉述，黨秘書長林錫耀及立院黨團總召柯建銘今天在中常會都未提到公投對案，不過蔡英文主動提到，公投議題相關主張，不會拖太久，很快就會決定，清楚說明，證明會是一個負責任的政黨，不會模糊以對，會向外界清楚說明。

蔡英文說，這段期間會多聽大家意見，她說「大家很像都很客氣，都說尊重黨的意見，但有任何意見都不要客氣」，黨會有一致決定，最後一定尊重黨的決定，可以隨時向黨團反映。

兼任中常委的立委表示，解讀蔡英文總統的發言，代表針對公投對案還沒定案，才會鼓勵大家要表達意見，但4月11日下鄉說明會首發場在即，相信黨很快會有結果，立委黨團也會尊重黨的決議。