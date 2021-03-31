論文門案／彭文正遭起訴 前藍委：查水錶的政治威脅動作

媒體人彭文正多次質疑蔡英文博士學位的真實性，今天被台北地檢署依妨害名譽罪嫌起訴；國民黨前立委陳學聖今天表示，這分明就是另一個查水錶的政治威脅動作，既然彭文正被起訴，法院審理時就主張公開要求公布蔡英文被層層保護的資料。

陳學聖在臉書上表示，他要聲援彭文正，若彭文正有問題，那麼他過去立法院舉辦的蔡英文論文公聽會不是就更有問題，不但在立法院舉行，還公開邀請來賓發言，會後還有會議記錄，是立法院正式公文書。

陳學聖說，那些記載於書面記錄的疑點只要一天不解開，就永遠會有人質疑蔡英文論文的真實性，而最快、最好的方式，就是請教育部、政大公佈蔡英文初任教職時的原始證件資料，答案就一翻兩瞪眼，何必要保密三十年。

陳學聖說，彭文正既然被起訴了，在法院審理時，就大聲主張，公開要求公佈蔡英文被層層保密的資料，讓大家來看看法官是否有膽識，真正守護台灣司法的獨立性。