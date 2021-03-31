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陳吉仲會潘忠政 江啟臣：情緒勒索的苦肉計只會加深對立

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。本報資料照片
國民黨主席江啟臣。本報資料照片

藻礁公投領銜人潘忠政昨會商農委會與主委陳吉仲，兩人對談無共識。國民黨主席江啟臣批評，溝通過程當中，蔡政府不但沒指定專業的專責單位，還持續以情緒勒索的方式進行恐嚇人民，這樣不必要的苦肉計，只會加深對立，讓公投變成政治的對決。

江啟臣表示，重大的政策溝通，是政府責無旁貸的工作，不論是本黨所推動的食安公投、公投綁大選公投，或是民間團體提出的藻礁公投、能源公投，都是政府缺乏溝通、政策引發人民反彈，社會對立氛圍強烈下「最後的解方」。

江啟臣表示，過去一段時間，國民黨曾持續呼籲蔡政府做好政策溝通，然而很遺憾，蔡政府在公投案紛紛成立之後，才開始展開溝通的程序。亡羊補牢，猶未晚矣，但他質疑這樣的敷衍了事的溝通程序，無助於政府的政策說明，以及讓人民理解政策，更無助於國家的民主發展。

國民黨文傳會副主委鄭照新說，環團應已看穿執政黨兩面手法，公投展現人民意志是唯一的道路，也是民主制度最珍貴的底線。

公投 江啟臣 國民黨

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