林飛帆現身藻礁會談 潘忠政：學運經驗有助雙方溝通

藻礁公投領銜人潘忠政今與農委會主委陳吉仲、民進黨副祕書長林飛帆，於農委會會談藻礁公投相關議題。相較環團先前參與立院衛環委員會會勘與經濟部對談，臉書全程直播，此次雙方採「閉門會議」，連時間地點都直到會面前一小時才宣布，引發外界質疑。對此，潘忠政表示，藻礁聯盟立場一直認為本次會談是雙方之間的事，不必大張旗鼓對外宣布，因此希望等到對談完再開記者會解釋過程。至於為何時間地點仍曝光？潘忠政也很納悶。

藻礁聯盟日前宣布將與陳吉仲會談，今天林飛帆卻突然現身農委會，令外界相當訝異。潘忠政則說，他昨晚就收到通知，知道林飛帆會到場，林會談中的論述跟陳吉仲差不多；他認為林飛帆進入部會沒有黨政不分的問題，民進黨本來就關心藻礁議題，林飛帆身為學運領袖，也希望他以過去經驗看待這些問題，這對雙方溝通應有幫助。

針對環團提出三接停工訴求，陳吉仲說，要先確認三接工業區、工業港哪些工程會影響藻礁，若會破壞生態，將建議中油施工不要這樣做，但不是全面停工。對此，潘忠政表示，這樣看來政府的立場依舊不符合公投主文內容；他重申，若藻礁公投通過，屆時三接仍必須停工，如此一來這段期間藻礁繼續被破壞，施作工程也等於做白工，這些都是社會成本。

有民眾認為環團與農委會見面是被摸頭，更有網友湧入珍愛藻礁臉書粉絲團留言提醒環團別被政府騙了。潘忠政表示，其實在記者會可以看到藻礁聯盟的立場，會談的前提就是要符合公投主文，而藻礁聯盟也不會接受原址外推方案不會聯盟可接受的方案。