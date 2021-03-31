民進黨憲改小組首次開會 未來由林飛帆擔任發言人

民進黨憲改小組今天下午開第一次會議，會議由立院黨團總召柯建銘擔任主席，據轉述，今天主要是團隊分組，並確定未來由民進黨副秘書長林飛帆擔任憲改小組發言人，統一對外發言，下次會議則是5月，這段期間先由各組自行開會。蔡英文總統致詞時表示，修憲黨版要符合該黨理念、社會支持等兩大面向。

據轉述，昨天共分為中央政府組織組，由總統府資政姚嘉文擔任召集人，還有國會職權組由柯建銘當召集人和人權與基本國策組，由桃園市長鄭文燦當召集人，未來由三人輪流擔任會議召集人，也與憲改小組成員彼此初步交換意見。

據轉述，姚嘉文說，希望將憲改的具體修憲草案條文、專家學者評論和媒體、網路文章給憲改小組成員，詳細讓成員了解，作為參考依據，不要只是大綱式。