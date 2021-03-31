【重磅快評】以為小英被蒙蔽盼求見？環團好傻好天真

在民進黨連環攻勢下，藻礁公投領銜人潘忠政今天到農委會與主委陳吉仲密談，還來了不速之客—民進黨副秘書長林飛帆。這場緊接在昨由親綠學界發起的溝通平台後登場的會談，被外界質疑是「摸頭會」。會後潘忠政表示，這實際上有權力決定的人是蔡英文總統，「希望有機會跟總統見面」，也許會有更大轉圜。環團難不成真以為蔡總統的資訊被底下的人誤導，想當面報告？那真是好傻好天真。

環團過去與在野的民進黨在環保議題是戰友關係，即使執政後，民進黨多次在政策上背棄環團，彼此關係早已不復過往，但仍有一種特殊情結，因為蔡政府限期通過觀塘環評案憤而請辭的環保署前副署長詹順貴就是典型的例子。在推動藻礁公投聯盟的環團中也存在相同情況，才會發生為了是否與陳吉仲見面，引發內部分歧。

之前就有參與藻礁公投的環團透露，去年六月，他們在跟總統見面時，他們拿出三接開發案地圖時後，蔡總統沉思五分鐘，最後說跟她得到資訊並不一樣，環團質疑經濟部、中油隱瞞資訊，有必要進一步釐清問題。後來還為了總統到底沉思了幾分鐘互打口水。

但事實上，從2017年起，開始爆發藻礁爭議時，陳吉仲與詹順貴就代表蔡政府跟環團密集接觸，對於環團的訴求再清楚不過，身為「小英男孩」，陳吉仲更是直達天聽，蔡總統哪有什麼資訊落差的問題？能夠決定三接要設在哪裡的人，早已非行政院長層級可以決定的事。就算蔡總統被蒙在鼓裡，難道不看報不上網不看電視嗎？

至於陳吉仲這陣子如此積極跟潘忠政見面，別忘了，之所以會有這場公投，就是因為總統府原本答應環團要開類聽證會，釐清三接問題，卻不斷以各種理由推延，才讓環團忍無可忍乾脆發起公投。這段期間，環團的老朋友陳吉仲有理過他們嗎？陳吉仲現在急著跟環團見面，不是因為顧念跟潘忠政及環團的往昔情分，而是忌憚於潘忠政背後的70萬份連署，否則他恐怕正眼也不會瞧一眼老朋友。

民進黨確實厲害，短短時日，透過內外夾攻、情感召喚成功裂解了環團，也降低了兩軍對峙的態勢。君子可欺之以方，環團正一步步照著民進黨設定的劇本入了局。