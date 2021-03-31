許水德辭世 去年親頒主席當選證書 對江啟臣說了這段話

國民黨中評會主席團主席、考試院前院長許水德今辭世，國民黨表達沉痛哀悼與不捨之意，主席江啟臣盼家屬節哀，並致上深切的慰問之意。明天上午10時30分，江啟臣與秘書長李乾龍預計前往許水德靈前上香致意。

江啟臣回憶，一年前當選主席時，就是從許水德手上接下當選證書，當時，許水德提醒他，「一定要在國民黨最艱困的時候挺下來，莫忘從政的初心，腳踏實地完成每一項任務，只有國民黨好，台灣才會好，中華民國也才會更好」，這一番話讓江啟臣印象深刻且銘記在心。

國民黨表示，許水德一生忠黨愛國，歷任黨內要職，包括社工會主任、黨秘書長、中評會主席團主席等，且多次擔任黨職選舉選監委員會召集人，其溫厚沉穩的處事風格，協助了黨務工作的順利推行，更促進了黨的穩定發展；同時，許水德曾任國家多項重要公職，包括台灣省政府社會處長、內政部長、駐日代表、考試院院長等，也曾擔任高雄市長與台北市長，行政歷練豐富，在其崗位上恪盡職守、盡心履職，為國家政務發展奉獻許多心力。

國民黨指出，許水德在黨務工作上盡忠職守，為國家發展也付出卓越貢獻，是全黨值得效法的典範，國民黨將盡力協助家屬辦理許水德的治喪事宜。