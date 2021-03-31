民進黨民調／年輕人支持度「綠升藍降」 民眾黨慘跌

民進黨今天召開中常會，會中公布一份民調，其中包括台灣主要政黨的不同年齡層支持度。民調結果顯示，民進黨在各年齡層支持度都呈現成長趨勢，而國民黨20至29歲支持度從9.8%掉至9.2%、30至39歲從10.6%掉至9.4%。

根據民進黨民調，民進黨政黨支持度，2020年1月份，20至29歲為24.2%、30至39歲為16.5%；到了2021年3月份，20至29歲提升至28.3%、30至39歲也提高到29.1%。

國民黨方面，2020年1月份，20至29歲支持度為9.8%、30至39歲為10.6%；到了2021年3月，20至29歲支持度下滑至9.2%、30至39歲也下滑到9.4%。

民眾黨方面，2020年1月份，20至29歲支持度為26.0%、30至39歲為25.7%；到了2021年3月，20至29歲支持度掉到12.9%、30至39歲支持度也掉到14.9%。

時代力量方面，2020年1月份，20至29歲支持度為22.2%、30至39歲支持度為16.5%；到了2021年3月，20至29歲支持度剩下16.1％、30至39歲支持度為10.5%。

民進黨中常會今天也邀請中研院社會學研究所研究員林宗弘、民進黨民調中心主任陳博洲，以「台灣社會之所得、世代與政黨支持基礎：後疫情時代的展望」為題專案報告。蔡英文聽取報告後表示，台灣在防疫的成績受到各國稱許，主要是因為台灣的民主與社會的制度是這一次人民團結、成功防疫的關鍵力量，民調也顯示，人民對於民主、自由認同度跟信心是非常高的。

蔡英文說，記得自己還沒就任總統之前，或者就任總統之後一段時間，很多人在談說，社會在過上個世紀的社會穩定和經濟發展等等，好像一副要把社會往回拉到一個完全民主的時代之前；這個說法這幾年很少聽到了，反而是民眾對於民主自由這件事情是認同的，而且是有信心的，也有很多國外調查也顯現出來台灣的民主跟自由確實是在亞洲數一數二，這對人民的自信心來說是很有幫助的一件事情。

蔡英文指出，育嬰跟托兒相關政策，是政府長期要是政府長期要做下去的，如果經濟持續穩定成長，而且國家的負債比例維持在可以接受的水準，政府增加福利津貼的空間，應該是還可以再增加，在這種情況下，也會持續檢討是不是減輕年輕人成家還有育兒的負擔，讓年輕人沒有後顧之憂，願意結婚、願意生養，這是政府在社會政策上非常重要的一件事情。

蔡英文表示，在後疫情時代，台灣有更多的契機跟挑戰，也會以民眾的需求，和最大的公共利益，來推動各項政策，創造互助共好的情境，強化民眾的向心力；對於年輕人的負擔，跟他們成長過程中支持的力道，應該在未來還有空間，政府會持續檢討。