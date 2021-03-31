總統下令限期減肥 葉毓蘭貼「嘉義玄彬」激勵蔡易餘

桃園市長鄭文燦低於80公斤的體重成為熱門話題，民進黨中常會有人特地拿體重機來見證，鄭文燦今天只有78.2公斤，驚呆一堆網友。蔡英文總統當場要求很有分量的民進黨立委蔡易餘也秤重，結果顯示109公斤，蔡英文限期蔡易餘3個月內要瘦到100公斤以下，否則「開除黨籍」。

國民黨立委葉毓蘭今天在臉書貼文指出，她非常同情蔡易餘，也明白這是一件多麼不容易的任務，希望他可以克服萬難、成功減重，再來跟大家分享心得。

葉毓蘭還貼上蔡易餘昔日舊照對比韓星玄彬的照片，鼓勵「You can make it！」她也建議，或者去跟鄭文燦借體重計來用應該比較快，「一定要成為嘉義玄彬喔！」她合理懷疑是新聞稿早了一天發出來，因為明天才是愚人節。