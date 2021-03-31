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迎戰公投！蔡英文告訴民進黨內別焦慮 不會模糊以對

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／本報系資料照
蔡英文總統。圖／本報系資料照

民進黨今天召開中常會。據轉述，今天會中並未針對八月公投等議題討論，但蔡英文總統在會議中主動提及，公投議題，請大家不要有焦慮感，若有意見就提出來，不管是向黨團或秘書長反映都可以；如何因應公投，民進黨會很快做決定，屆時會向外界說明，告訴大家民進黨是負責任的政黨，不會模糊以對。

據悉，民進黨內部一直有主張提對案迎戰的聲音，但也有另一派意見認為，不應對撞、而是持續溝通，包括行政院與民進黨秘書長林錫耀都持保留態度。

由於該案爭議已久，未有結論，因此也傳出這當中有派系角力痕跡。派系人士表示，雖然新蘇系部分意見擔心公投議題主張不推對案，會被擴大解讀為行政團隊不想背責任，進而被其他派系以此作為倒閣的鋪陳，但公投是大事件，屆時民進黨定調後，相信所有人仍會統一口徑，不至於會有內部意見仍分歧的情況。

民進黨 公投 蔡英文

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