潘忠政：中油三接若不停工 無法感受府方保護藻礁決心

藻礁公投領銜人潘忠政今與農委會主委陳吉仲、民進黨副祕書長林飛帆，於農委會會談藻礁公投相關議題。潘忠政稍早透過藻礁聯盟發表2700字聲明強調，絕對不會撤回公投，也期許民進黨政府誠意面對70萬連署人所提出的訴求，立即作出停工決定，否則無法感受府方保護藻礁的決心與繼續溝通的善意。

潘忠政表示，今日會談過程雙方各有堅持，但氣氛尚稱融洽；藻礁聯盟要求全面停止三接工程開發，但陳吉仲未鬆口，對於民進黨政府未能在此次會談立即表達停工的決定，感到遺憾。

潘忠政強調，公投連署書3月18日遞交中選會後，藻礁公投相關程序依法就會持續進行到投票為止，法律上並無撤回機制；道義上也不可能辜負70萬名連署人的託付；公投主文內容，一直是決策小組溝通的前提。

潘忠政（右三）強調，公投連署書3月18日遞交中選會後，藻礁公投相關程序依法就會持續進行到投票為止，法律上並無撤回機制。記者林俊良／攝影

潘重申，原址外推（外移）方案，從來就不是聯盟可接受的方案；陳吉仲今日並未拒絕三接遷址，但對三接遷址也未鬆口，他們必須重申，一個負責任政府提出的替代方案，必須具體可行，且必須符合公投主文。

潘說，民進黨政府迄未提出任何關於替代方案的詳實可行性評估，迄今也未依法公布「全國電力資源供需報告」，在欠缺完整書面資料情形下，今日雙方就替代方案難以產生具有建設性的溝通對話。

潘忠政表示，提起公投連署是最後手段，公投程序進行中，仍然希冀政府依法辦理啟動自然地景等相關法定程序的審議，並辦理聽證會，維護我國法制；藻礁公投推動聯盟不排除與朝野各黨溝通，與各社會團體溝通，更會持續與人民溝通，努力向藻礁保育，民主深化而前進。